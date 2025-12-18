Tras rumores sobre su futuro, Luis Advíncula dejó Argentina y es captado en Perú: "Se..."

Luis Advíncula terminó la temporada con Boca Juniors y su futuro es totalmente un misterio. No se sabe exactamente que es lo que tiene en mente el jugador, pero poco a poco va soltando pistas. Es de conocimiento público que equipos como Sporting Cristal y Alianza Lima están interesados en sumarlo en su plantilla. Sin embargo, los celestes tendrían ventaja por el hinchaje.

Ahora, en las últimas horas se confirmó que está en Perú y fue captado disfrutando sus vacaciones. "Luis Advíncula se encuentra en Lima de vacaciones y definiendo su futuro.El lateral nacional, está en el radar de Alianza Lima y Sporting Cristal. Aún tiene contrato con Boca Juniors hasta diciembre del 2026", comentó el periodista Luis Espino. Al tener contrato, el club argentino buscaría tener algún monto por el fichaje.

Luis Advíncula fue captado en Perú / Fuente: Luis Espino

El 'Rayo' empezó a perder protagonismo en Boca Juniors, a tal punto que ahora es suplente. Si bien es considerado por el comando técnico actual, no tendrían problema en dejarlo ir si el jugador hace la solicitud. Si vuelve al Perú, lucharía por clasificar a la fase de grupos con Alianza Lima o Sporting Cristal. No hay probabilidades que juegue en otro club como Melgar o Universitario.

Luis Advíncula se acerca al Rímac

Según el periodista Denilson Barrenechea, Sporting Cristal retomó conversaciones con Luis Advíncula. Desde el cuadro rimense están al tanto de la posible disolución de contrato entre Boca Juniors y el lateral derecho. Es la única manera de que pueda volver a ponerse la celeste, llegando totalmente gratis y con su carta pase en la mano.

Alianza Lima también quiere a Luis Advíncula

La ventaja que tiene Alianza Lima es que tienen el poderío económico para adelantarse y convencer a Boca Juniors de venderlo, obviamente un monto menor al de su claúsula. No se han pronunciado desde Matute, pero tendrá que fichar a un lateral derecho ante la partida del argentino Guillermo Enrique. Veremos como termina esta novela.