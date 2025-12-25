Sporting Cristal y los 5 goles más gritados por los hinchas en el 2025 - VIDEO

Este 2025 no fue del todo próspero para los hinchas de Sporting Cristal: malos resultados, discrepancias con las directivas y decisiones radicales como no ir al estadio. Pese a toda la desazón que se vivió en el año, el club tuvo que cumplir su calendario y los futbolistas convirtieron 5 goles para el recuerdo que ocasionaron, de alguna manera, olvidar parcialmente el divorcio entre afición y dueños del elenco 'rimense'.

Conoce este Top 5 que LÍBERO preparó para la afición de Sporting Cristal, entendiendo la importancia del partido y la manera de cómo se anotaron estos goles que desataron la locura en los hinchas 'cerveceros', ¿Estás de acuerdo con nuestro ranking?

Top 5: Santiago González ante Atlético Grau | Torneo Apertura 2025

El último partido del Torneo Apertura 2025 se dio entre Sporting Cristal vs Atlético Grau en el Estadio Alberto Gallardo. Los hinchas ya sostenían su intención de no ir al estadio, por lo que hubo poca presencia en el recinto deportivo. Esto generó mucha presión en los futbolistas, que sabían que necesitaban de los tres puntos, pese a estar fuera de lograr el título del certamen.

El duelo inició con derrota para los celestes, pero se tuvo que esperar hasta los 93 minutos para que Santiago González anote el 2-1 decisivo de la remontada. El argentino estaba completamente lesionado en el campo, y los dirigidos por Ángel Comizzo no veían mal el empate. Sin embargo, el empuje del atacante sirvió para que ejecute un potente remate de cabeza y gritar a viva voz el tanto de la victoria.

(VIDEO: L1 MAX)

Top 4: Maxloren Castro ante ADT | Torneo Apertura 2025

Se jugaba la fecha 13 del Torneo Apertura 2025 y Sporting Cristal estaba aún en la lucha por querer pelear el certamen. Sin embargo, tuvo a un ADT que inició con victoria en el Estadio Alberto Gallardo, que no contaba con público por la sanción que recibió a causa de presuntos actos racistas en el pasado encuentro ante Cusco FC.

El equipo tuvo la solución en el banco con Maxloren Castro, quien ingresó a los 73 minutos cuando el marcador estaba igualado 1-1. Se tuvo que aguardar hasta los 96' para que el juvenil convierta un gol agónico y le demuestre a Paulo Autuori que puede ser importante en el equipo celeste. Una anotación que quedará también en el recuerdo del futbolista.

(VIDEO: L1 MAX)

Top 3: Martín Távara ante Palmeiras | Copa Libertadores 2025

Se jugaba la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025 entre Sporting Cristal vs Palmeiras. El equipo celeste estuvo 1-2 abajo en el marcador ante una de las potencias de Sudamérica. Sin embargo, Martín Távara generó ilusión en los hinchas presentes con un potente remate para el 2-2 parcial.

Hinchas celestes gritaron a viva voz este gol que hacía sumar un punto ante una escuadra complicada como Palmeiras. Si bien el marcador terminó 2-3 a favor de los brasileños, nadie le quita la euforia que sintió el aficionado 'rimense' de ver esta exquisitez de anotación por parte del volante nacional.

(VIDEO: ESPN)

Top 2: Rafael Lutiger ante Cerro Porteño | Copa Libertadores 2025

Se disputaba la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025 entre Cerro Porteño vs Sporting Cristal en Paraguay. Los celestes necesitaban sumar sí o sí para no complicar sus chances de acceder a octavos de final. El partido fue sumamente controlado por el 'Ciclón', pero desperdiciaba un sinfín de ocasiones de gol.

Fue ahí, que la paciencia de Sporting Cristal, quien estrenaba a Paulo Autuori como DT, consiguió su recompensa con un gol a los 91 minutos por obra de Rafael Lutiger. Este tanto valió para el 2-2 en tierras paraguayas, que ponían a los celestes con alternativas de soñar con los octavos de final. Emoción del defensor que hizo uno de los partidos más memorables en su carrera.

(VIDEO: ESPN)

Top 1: Martín Távara ante Alianza Lima | Playoffs vuelta Liga 1 2025

Y como primer lugar tenemos el gol de Martín Távara en Matute por la vuelta de los Playoffs de la Liga 1 2025 entre Alianza Lima vs Sporting Cristal. Uno de los mejores cotejos del año en el que los blanquiazules tenían todo a su favor para avanzar a la llave final contra Cusco FC. Sin embargo, en una actuación de antología del volante celeste, un hat-trick de manera agónica valió para forzar la tanda de penales y silenciar por completo el Estadio Alejandro Villanueva.

Una fenomenal definición de tiro libre sobre los 91 minutos de Martín Távara para igualar el marcador 3-3, cuando los 'íntimos' estuvieron en cierto momento con el resultado favorable de 3-1. Un partido de ensueño para el jugador de selección peruana que anotó el gol más gritado por la afición 'cervecera'.

(VIDEO: L1 MAX)