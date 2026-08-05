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¿Gustavo Cazonatti se fue gratis de Sporting Cristal? Julio César Uribe responde firmemente: "Se le cede"
El medio brasileño Globo Sporte sorprendió al informar que Mirassol no pagó nada por Gustavo Cazonatti, lo que encendió las alarmas entre los hinchas de Sporting Cristal.
A un día del debut rimense en el Torneo Clausura, Sporting Cristal anunció la sorpresiva salida de Gustavo Cazonatti. A través de un comunicado oficial, el conjunto celeste informó que llegó a un acuerdo con el club Mirassol de Brasil por el mediocampista de 30 años para que este pueda continuar su carrera en su país. Además, ratificaron que se quedaban con un porcentaje del futbolista en una futura venta.
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No obstante, un importante medio de Brasil informó que Mirassol no pagó ningún monto por el mediocampista: "El jugador de 30 años, que militaba en el Sporting Cristal, procedente de Perú, llega gratis, con una cláusula que garantiza al club peruano el 50% de cualquier futura venta".
Información sobre la salida de Gustavo Cazonatti.
¿Gustavo Cazonatti se fue gratis de Sporting Cristal a Mirassol?
Información que tomó por sorpresa a todos los hinchas de Sporting Cristal, quienes habían pensado que el conjunto brasileño le había pagado al conjunto rimense para tener en sus filas a Cazonatti. A raíz de esto, el periodista Óscar Paz le hizo las respectivas consultas a Julio César Uribe en Exitosa Deportes.
"A través del medio Globo Sporte, nos enteramos de la salida, para ellos llegada de Cazonatti al fútbol brasileño. La información decía que llegó a coste cero, que no le costó al club. ¿Esto es verdad y si podemos conocer las razones para que se de una marcha sorpresiva de un jugador de características que hoy le está faltando al club?", fue la consulta del comunicador.
De inmediato, Julio César Uribe, actual director deportivo de Sporting Cristal, resaltó que el futbolista pidió ser transferido por tener un problema familiar bastante grave.
"Lo que creo que hay que hacer es, con mucho respeto, redondear la información. A él no se le cede. Él pide ser transferido porque tuvo un problema familiar complicado. Cuando la familia está de por medio, uno tiene que buscar un lugar donde poder encontrarse y tener la tranquilidad de seguir desarrollando su trayectoria. Así de simple, pero de que esto se haya pensado, en ningún momento", respondió.
Ante esto, Óscar Paz le replicó que cualquier futbolista puede pedir su salida, pero las instituciones deben cuidar su patrimonio y pedir un monto económico, a lo que el popular 'Diamante' replicó: "Estoy totalmente de acuerdo. Pero por supuesto. En la vida no hay nada gratis".