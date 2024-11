Gustavo Dulanto y su amor por Universitario: "Yo ya he jugado gratis en la 'U'"

"Yo ya he jugado gratis en la 'U'. Cuando firmé la vez ganaba muy poco. Tenía la opción de ir a otro lado, un equipo del norte que me ofrecía más dinero y preferí ir a Universitario por el sueldo minino", indicó Dulanto a DirecTV.

Luego, Dulanto contó una divertida anécdota con Universitario. "Cuando debuté me quedé con el uniforme y en la 'U' me descontaron".

"Cuando estuve en la U no hice lo que yo hubiera querido hacer. Ahora tengo más experiencia, me gustaría volver al club y darles las alegrías que me dieron como hincha. Mi papá siempre me saca en cara que fue campeón con la 'U'", agregó.