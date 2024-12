¡No van más! Universitario revela los 4 JUGADORES que no seguirán para el 2025

Universitario es uno de los equipos que quiere repotenciar su plantel, por lo que deberá dar salida a algunos elementos que han tenido participación en el 2024. En ese contexto, Jean Ferrari dio una conferencia de prensa en la que habló de diversos puntos de la institución, pero también respondió sobre los jugadores que se van a préstamo o quizás ya no van a continuar en la ‘U’.

En esa línea, se refirió al guardameta Diego Romero, quien podría dejar el club para irse como préstamo a un club del extranjero. Al respecto, Ferrari detalló: “El caso particular de Romero, hay conversaciones con él. Solo se dará el préstamo si es un caso extranjero, a nivel local no va a ningún lado; se quedaría en el plantel si en caso no aparece una oferta del exteriror. Este año tuvimos tres ofertas por él del fútbol argentino”.