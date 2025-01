Presidente de Olimpia reveló por qué descartó el fichaje de jugador de Universitario

El mercado de fichajes está candente en el fútbol peruano y en el fútbol internacional, y no siempre las opciones que cada club maneja se concretan, tal como sucedió en Olimpia de Paraguay, que tuvo en carpeta a uno de los jugadores que defenderá a Universitario este 2025 .

"A Diego Churín nos lo ofrecieron en varias oportunidades, pero no es lo que buscamos. Es un gran jugador, pero no lo buscamos", manifestó el presidente de Olimpia en una entrevista a Monumental AM 1080.