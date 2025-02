Rodrigo Ureña rompe su silencio tras decir adiós a Universitario: "No me pude despedir..."

Medios de prensa captaron la salida de Rodrigo Ureña de Campo Mar tras el amistoso de Universitario ante ADT. El volante chileno finalmente no seguirá de crema al aceptar la oferta de Belgrano de Argentina por dos temporadas. Una baja dura para la institución 'merengue', quien contaba con el jugador de 31 años para pelear el tricampeonato.

"Quiero agradecer en especial a Manuel Barreto. Lamentablemente no me pude despedir porque está de viaje. Es una persona muy especial en mi carrera y lo que ha sido mi estadía en la 'U'. Me hizo sentir siempre muy importante", expresó Rodrigo Ureña a Jax Latin Media.