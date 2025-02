Fabián Bustos reveló si Universitario buscará reemplazar a Ureña con un extranjero: "Vamos..."

Esta noticia fue inesperada y muy dolorosa para el comando técnico crema, pues el volante chileno fue una pieza clave en el bicampeonato y uno de los fijos en el once base para el presente año. No obstante, Fabián Bustos no tuvo tiempo para lamentos y salió a dar la cara al referirse sobre la partida de su ahora exdirigido y que cosa harán en el club para contrarrestar la sensible baja.