¿Polo y Corzo no lo querían? Ruidíaz responde sobre posible enemistad con referentes cremas

Una de las novelas que trajo cola entre los hinchas de Universitario de Deportes durante el mercado de pases para esta temporada fue la de Raúl Ruidíaz . El delantero peruano, quien dejó Seattle Sounders a fines del 2024, fue sondeado por el club crema con el fin de ficharlo. Sin embargo, ambas partes no llegaron a un acuerdo .

Esta noticia no cayo para nada bien en la mayoría de aficionados merengues, quienes incluso deslizaron en redes sociales que algunos referentes del plantel como Andy Polo y Aldo Corzo han tenido algún desencuentro con la 'Pulga' y que eso desencadenó su no llegada al actual bicampeón de la Liga 1.

Para sorpresa de todos, el atacante de 34 años dio la cara al ser consultado sobre el tema y fue claro al asegurar que no tiene ningún problema ni enemistad con algún futbolista de la 'U' ya que se considera una persona con buena vibra, además de tener muchas amistades dentro del elenco estudiantil.

"La verdad, es la primera vez que escucho algo así. Yo en realidad no tengo problema con nadie en el fútbol porque soy una persona que se mantiene con buena vibra, entonces no creo que tenga enemistad con alguno. Aparte, en Universitario yo tengo muchos amigos, entonces no creo que eso haya sido por ahí (su fichaje frustrado)", declaró en entrevista con La República.