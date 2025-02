¿Será el 9? Alex Valera deja tajante mensaje sobre posible regreso de Ruidíaz: "Si viene…"

“Para mí Ruidíaz es un excelente jugador, una persona de mucha experiencia. Lo que pase o no ya es cuestión de él con la directiva, si es que viene algún día nosotros lo vamos a recibir de la mejor manera, no tenemos grupos separados, somos un camerino muy humilde y eso te lo puede decir cualquier persona que haya estado con nosotros”, sostuvo.

“Para mí es importante meter goles. Cuando termino un partido, a pesar de que no haya jugado mal, salgo molesto conmigo mismo porque me gustaría meter goles, porque yo soy delantero y nosotros vivimos de eso. Me gusta jugar para el equipo, me gusta sacrificarme, salir por fuera, dar un centro, es mi forma de jugar. Ahora, partido tras partido estoy pensando en meter un gol y yo siento que sí puedo hacerlo”, indicó.