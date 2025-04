Jean Ferrari responde ante acusación de Alianza a Fabián Bustos: "Haremos la denuncia"

Jean Ferrari respondió a las acusaciones de Alianza Lima con este mensaje en redes sociales. Foto: X - Jean Ferrari

"Recibí botellazos y un montón de insultos. Hicieron el gol los chicos y solamente me parece que es algo normal. Es un festejo de fútbol normal. Sin faltar el respeto, sin insultar. Como sí lo hicieron a mí. Ahora hay insultos xenofóbicos, sexual y ahora han sancionado a un jugador del rival de Libertadores, bueno de eso es un montón y yo no he respondido nada", declaró en conferencia de prensa.