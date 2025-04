El importante pedido de Riveros a los hinchas de la 'U' previo a partido ante IDV: "Que tenga..."

El zaguero central paraguayo atendió a los medios de comunicación, donde manifestó que no ve al plantel tan mal como lo están pintando los aficionados, a quienes les pidió que tengan paciencia, pues continúan entrenando para subsanar los errores que han venido cometiendo y espera que eso sirva para lograr un buen resultado en tierras ecuatorianas por el certamen continental.

"Parece que el hincha por ahí esta un poco acostumbrado a que nosotros ganemos y ganemos bien. Hoy por hoy, el equipo no está mal, yo siento que el equipo no está mal. Hemos sacado el resultado que conviene al club, al equipo. Así que nada, que tenga paciencia con nosotros, vamos a seguir entrenando y esperemos que hoy, como dije y vuelvo a repetir, no sea la excepción y podamos llevar el resultado que queremos", declaró el más conocido como 'Jerarquía' en entrevista con Radio Ovación.