Fabián Bustos al saber que enfrentará a Barcelona SC con Universitario: "Lo quiero mucho"

Como se conoce, el estratega argentino tuvo su paso en el fútbol ecuatoriano al dirigir al elenco 'Canario', por lo que ahora tendrá que verlo cara a cara como rival. Es claro que su labor está bajo el plantel de Universitario, pero eso no quita el cariño que siente por su pasado en Barcelona SC .

De hecho, en plena conferencia de prensa, Bustos se animó a expresar su sentir por el plantel ecuatoriano , pero no quita su profesionalismo de que irá a Guayaquil para quedarse con los tres puntos que pondrían a Universitario en la pelea del grupo B de la Copa Libertadores.

"A los chicos de IDV los conocía muy bien a todos. Y se nos escapó hoy… Vamos a enfrentar a un equipo que quiero mucho, que todo el mundo sabe que me he sentido feliz cuando me ha tocado estar. Consiguiendo cosas importantes. Ahora encararlo de la mejor manera y debemos conseguir los resultados para empezar a tomar aire en el grupo", declaró Fabián Bustos.