Liga 1 o Copa Libertadores: Jean Ferrari reveló a qué torneo le toma más importancia

Desde 1972, el cuadro merengue no alcanza su mayor participación en el máximo torneo de clubes de Sudamérica. Aquel año, Universitario fue finalista ante Independiente de Argentina, pero lamentablemente no alcanzó la gloria al perder por 1 a 2 . Está final es considerada el único subcampeonato internacional de la escuadra de Ate.

Ante esto, Jean Ferrari fue consultado por Roberto Martinez, ex jugador crema, cuál es su mayor sueño y que ponga en una balanza entre Libertadores o Liga 1. “Yo siempre voy a Copa Libertadores porque los torneos internacionales son los que te dan el prestigio mundial” , dijo en primera instancia el dirigente.

No obstante dejó en claro que a pesar de mayor relevancia para él, no deja de lado la Liga 1. “A nivel local nosotros ya conseguimos el bicampeonato, claro que deseo el tricampeonato, pero si me pones en la balanza, yo quiero que Universitario tenga ese prestigio internacional”, finalizó Jean Ferrari.