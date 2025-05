Jorge Fossati dio la cara y tuvo inesperado concepto sobre Universitario: "Sin duda..."

Universitario de Deportes perdió este sábado su invicto en el Torneo Apertura 2025 tras la durísima derrota ante Cusco FC en la ciudad imperial por la fecha 11 del certamen con doblete de Facundo Callejo. Después de consumado el taspié, Jorge Fossati dio la cara y dejó su sorpresiva apreciación con respecto a sus dirigidos.

El concepto de Jorge Fossati sobre Universitario tras perder ante Cusco FC

Tras el pitido final, el entrenador uruguayo hizo un análisis de los 90 minutos que disputó el cuadro crema, asegurando que no tuvieron su mejor presentación en el campo de juego y el rendimiento colectivo se puede analizar desde distintas vertiertes, pues pese a que fueron dominados por el rival, crearon situaciones de gol que no pudieron concretar. Además, fue claro al decir que los goles recibidos se originaron por errores que no cometerían jugando en ciudades sin altura.

"Creo que el partido se puede analizar desde varios puntos de vista. Si lo hacemos en parte de la tenencia y la efectividad en los pases, sin duda Cusco fue más. Si hablamos en lo que pasó en las dos áreas, ahí va a ser bastante más discutido el tema. Universitario no hizo un buen partido, pero creamos varias situaciones y que yo recuerde, los goles vienen por virtud de ellos y errores que, conociendo a los jugadores, no sé si en el llano los cometen", declaró en conferencia de prensa.

Video: L1 MAX

Universitario analizará la derrota y le dirá a sus jugadores las correcciones que deben de hacer

Por otro lado, el experimentado estratega de 72 años reveló que, como suelen hacer en todos los encuentros que disputan, va a reunirse con el plantel crema para darles el análisis del comando técnico de la derrota, pese a que no es un choque donde se dificulta hacer observaciones por la alttud de la ciudad donde jugaron, y que les dirá las cosas a corregir de cara a sus siguientes compromisos.

"Eso juega, dicho ahora parece que lo dijera como excusa, pero quien me escuchó hablar en el 2023, sabe que no las pongo y que jugar en Cusco no es lo mismo que jugar en el llano. Más allá de eso, no fue nuestra mejor noche. Corregimos el partido pasado. Al siguiente día de entrenamiento, lo primero que hago es repasar el partido anterior con los jugadores y corregirlo. Ese es nuestro hábito, así que mañana corregiremos lo que pensemos que se puede solventar porque no es un partido normal para analizarlo", agregó.

Jorge Fossati y su deuda con Universitario: los partidos en la altura

Es preciso señalar que Jorge Fossati ha dirigido su noveno partido con Universitario en ciudades sobre el nivel del mar, en los cuales no ha podido conseguir muy buenos resultados. En total, solo ha podido ganar dos de ellos (Binacional y Melgar en 2023), empatar tres y perder los cuatro restantes. Conoce cómo le ha ido a la 'U' en la altura con el 'Nonno' como técnico.