Jorge Fossati dejó un rotundo calificativo sobre Cusco FC tras derrota de la 'U': "Es un..."

Universitario de Deportes no pudo alargar su invicto en el Torneo Apertura 2025 y terminó sufriendo una dura derrota por 2-0 ante Cusco FC. Con este resultado, el elenco crema perdió la oportunidad de distanciarse de sus perseguidores, aunque todavía se mantiene como líder en la tabla de posiciones. Tras el partido, Jorge Fossati no se guardó nada y compartió su opinión sobre el cuadro cusqueño.

Y es que, una vez culminado el encuentro, el entrenador de Universitario compareció ante los medios en conferencia de prensa y realizó la respectiva autocrítica tras la derrota. Al respecto, el estratega uruguayo aseguró que trabajarán para corregir sus errores y no dudó en calificar el desempeño de su rival.

"Mañana corregiremos con los jugadores lo que se pensemos que se puede corregir. Este no es un partido normal, no me malentiendan, Cusco es un muy buen equipo, tienen un gran entrenador, juegan bien individual y colectivamente, pero este no es uno de los partidos más normales que podemos analizar", declaró Fossati.

Video: L1 MAX

Jorge Fossati lamentó la derrota de Universitario ante Cusco FC

De igual forma, Jorge Fossati mostró su pesar por la derrota que sufrió su equipo, pues considera que era uno de los partidos más importantes del año, ya que tenían la oportunidad de poder distanciarse de sus contrincantes y afianzarse con firmeza en la punta de la tabla de posiciones.

"Este es el partido más importante del año, nos duele y mucho que nos hayan superado. Se ve que la liga peruana es competitiva, pero no solo nosotros en esta fecha hemos tenido un resultado negativo, era una gran oportunidad de alejarnos, pero debemos ser objetivos que no somos invencibles", añadió.

Jorge Fossati opinó sobre el arbitraje

Finamente, el estratega de 72 años fue contundente al referirse sobre el arbitraje en la Liga 1, especialmente en una semana donde el desempeño arbitral ha estado en el ojo de la tormenta por las malas decisiones y el mal uso del VAR.

"No hay cosa mejor que cuando termine un partido y se pueda hablar solo de fútbol. No hay cosa más linda que esa, pero a veces pasa que lamentablemente pasan los partido y los árbitros tienen incidencia. Esta noche, responsabilizar al árbitro por la derrota sería muy cara dura de mi parte", finalizó.