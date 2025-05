Universitario y la única condición para aceptar jugar con Grau en fecha FIFA: "Siempre y cuando..."

En las últimas horas se ha hablado mucho sobre el partido pendiente que deberán disputar Universitario de Deportes y Atlético Grau por el Torneo Apertura. El club piurano mostró su preocupación ante los rumores de una fecha del duelo que no les favorecía. Ante este panorama, la institución de Ate mostró su postura y dejó una condición que sorprenderá a todos los hinchas.

El periodista deportivo Gustavo Peralta publicó un comunicado emitido por la 'U' este jueves 22 de mayo al Gerente General de la Liga 1, Jesús Gonzales; en el cual expresan su aprobación que el cotejo frente al 'Patrimonio de Piura' se dispute durante la paralización del campeonato por la fecha FIFA de Eliminatorias 2026 de junio, pero con la condición que los otros duelos pendientes (como el Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos) sean reprogramados en dos días calendario y en el periodo de tiempo antes señalado.

"Por medio de la presente, nos dirigimos a Usted, no sin antes saludarlo cordialmente, a fin de expresar nuestra conformidad en que se programe nuestro partido pendiente con el equipo de Atlético grau por la fecha 3 del Torneo Apertura Liga 1, durante la próxima fecha FIFA, siempre y cuando, y de manera incondicional, sean programados simultáneamente y dentro de un periodo no mayor a dos días calendarios, todos los partidos pendientes de programación del Torneo Apertura, sin excepción alguna", se lee en el documento.

Universitario está de acuerdo con jugar ante Grau en fecha FIFA si es que Alianza Lima juega su partido pendiente en ese periodo de tiempo. Foto: Universitario de Deportes

El pedido expreso de la administración crema es para que se cumpla con el principio de equidad y transparencia deportiva, ya que para esas fechas, los dirigidos por Jorge Fossati no podrán contar con sus futbolistas que serán convocados a la selección peruana para los compromisos contra Colombia y Ecuador por Eliminatorias 2026.

"Exponemos esta petición, en aras de la transparencia deportiva, fair play y principio de equidad, sin perjuicio que nos veremos obligados a jugar el referido partido sin nuestros jugadores que puedan ser reservados para la Selección Nacional, no obstante, que nuestro rival y la mayoría del resto de equipos a ser programados podrán contar con sus plantillas completas", sustentó el club.

Universitario nunca se opuso a jugar ante Atlético Grau en fecha FIFA

Asimismo, el citado comunicador reveló que en tienda merengue nunca estuvo en agenda la oposición a medir fuerzas con Atlético Grau durante los duelos de la Blanquirroja por Clasificatorias Mundialistas, aunque deba afrontarlo sin sus figuras que serán reservadas por el comando técnico del combinado nacional.

"Sobre el Atlético Grau vs. Universitario: El club crema nunca se ha opuesto a jugar este partido pendiente durante la fecha FIFA de junio, a pesar de que lo tenga que hacer sin los jugadores convocados a la selección. En las próximas horas pueden haber novedades sobre la programación", señaló a través de un post en sus redes sociales.

¿Qué partidos pendientes faltan programarse por la Liga 1?

En el comunicado mostrado, Universitario fue claro al pedir que los otros duelos pendientes sean programados. Los dos que no se han disputado hasta el momento son el Juan Pablo II vs. Melgar (fecha 4) y Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos (fecha 10). El primero está pactado para el 8 de junio, mientras que el de los blanquiazules aún no se conoce fecha.