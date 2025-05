Pérez Guedes no se guardó y dejó firme opinión sobre Churín tras gol ante Cristal: "Es un..."

Universitario de Deportes tuvo un gran rendimiento en el campo y logró imponerse por 2-0 ante Sporting Cristal en el Estadio Monumental de Ate por la fecha 13 del Torneo Apertura 2025. Uno de los acontecimientos más destacados del encuentro fue el gol que marcó Diego Churín y que sentenció el marcador. Tras el encuentro, Martín Pérez Guedes no dudó en opinar del gol del argentino.

Y es que, Churín logró aprovechar un error garrafal en la defensa de Cristal y marcó el segundo gol de los merengues gracias a un soberbio cabezazo a los 78 minutos del segundo tiempo. De esta forma, sumó su tercer gol en esta temporada con casaquilla crema.

Martín Pérez Guedes opinó sobre el gol de Diego Churín

Bajo esa premisa, en la zona mixta tras el encuentro, el volante de Universitario, Martín Pérez Guedes fue consultado por la relevancia del gol de su compañero y como lo vivió el equipo, a quienes se les vio muy emocionados luego del tanto del delantero argentino.

Al respecto, Pérez Guedes no dudó en mostrar su felicidad tras el gol de su compatriota, a quien además elogió sus puntos fuertes. Asimismo, elogió el apoyo que se ofrecen el uno al otro en el plantel.

"Me pone muy contento por él, es un gran compañero y líder para nosotros. Siempre tratamos de apoyarnos el uno al otro, porque esto es un grupo y para lograr el objetivo tenemos que tirar todos para adelante", declaró para Radio Ovación y los demás medios presentes.

Video: Radio Ovación

Martín Pérez Guedes habló sobre su regreso tras su lesión

De igual manera, el volante argentino se refirió a lo que significa su regreso a los terrenos de juego tras estar fuera por un esguince en el tobillo izquierdo. Hasta el momento, ya suma su segundo partido consecutivo como titular

"Uno siempre trata de dar lo mejor que tiene, sé que me iba a costar un poco porque fue un mes de para, pero el grupo siempre está ahí para poner el pecho y la verdad que me ayudó mucho, porque si sentía que a veces me falta un poquito", añadió.