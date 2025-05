Universitario y la baja confirmada para partido ante River Plate: "Será evaluado..."

Universitario de Deportes recuperó la punta del Torneo Apertura 2025 al vencer 2-0 a Sporting Cristal. Con ello, llegarán motivados para poder enfrentar a River Plate en la última fecha del Grupo B de la Copa Libertadores, donde definirán su pase a los octavos de final. No obstante, ahora se conoció que un importante elemento del equipo no podrá disputar este encuentro.

¿Quién es la baja confirmada de Universitario para el duelo ante River Plate?

Lastimosamente para los intereses de los hinchas cremas, Jorge Fossati no podrá contar con la presencia de Horacio Calcaterra para el duelo ante el elenco 'Millonario'. Según la información que maneja el reconocido periodista Gustavo Peralta, 'Calca' aún no ha logrado recuperarse de su lesión y no tendría definido una fecha de regreso.

"Con Calcaterra aún no hay fecha para su regreso. Pareciera que tiene para un poco más. El dolor en la zona sigue, es persistente. El lunes será evaluado nuevamente", informó el comunicador en su cuenta de 'X'.

Por otro lado, Peralta también actualizó la situación de José Rivera, quien también se encuentra fuera por una lesión muscular. "José Rivera va mejorando, para el 27 estará disponible", señaló el periodista de L1 MAX.

Horacio Calcaterra se perderá el duelo ante River Plate. Foto: Luis Jimenez/URPI

¿Cuánto tiempo lleva fuera Horacio Calcaterra?

El mediocampista nacionalizado peruano padecería de una tendinitis en el tendón de Aquiles que lo ha llevado a perderse fuera durante más de un mes con el conjunto merengue. De hecho, el último partido que disputó fue en la victoria ante Melgar por 4-1 el pasado 13 de abril. Desde entonces, Horacio Calcaterra se ha perdido 9 encuentros con casaquilla crema.