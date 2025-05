Fossati fue directo sobre posible fichaje de Abel Hernández a Universitario: "Me parece..."

Universitario de Deportes consiguió llegar a los octavos de final de la Copa Libertadores tras 15 años y en la Liga 1 marchan punteros. Por ello, con el objetivo de seguir siendo protagonistas en ambos torneos, la directiva crema ya evalúa nombres para reforzar el equipo y uno de los que más ha sonado es Abel Hernández. No obstante, ahora, Jorge Fossati fue claro al opinar sobre la contratación del uruguayo.

Jorge Fossati opinó sobre la contratación de Abel Hernández

El estratega de Universitario conversó con el programa uruguayo Último al Arco de Sport 890, donde fue consultado por la posible contratación del jugador del Liverpool de Uruguay, Abel Hernández. Sobre ello, el 'Nonno' fue claro al afirmar que no terminarán fichando al futbolista porque aún tiene contrato con su club.

"No sabía que Palma (presidente del Liverpool) había dicho que el jugador tiene contrato, y si es así, es obvio, y me parece hasta una falta de respeto hacía la institución estar hablando de eso. Yo no tenía ni idea. Estábamos con un partido cada tres días por lo que se imaginaran que no estaba como para andar pensando en el jugador que podíamos llegar a traer”, manifestó.

Abel Hernández suena para reforzar a Universitario. Foto: Abel Hernández Instagram

De igual manera, el técnico de 72 años comentó que la posible contratación de Abel Hernández ya se estaba contemplando antes de su llegada al banquillo. Asimismo, también aseguró que conversará con Jean Ferrari para ver la posibilidad de reforzar el plantel.

“Cuando yo llegué el presidente (Jean Ferrari) me comentó que les habían avisado que era un jugador que podría estar disponible para mitad de año. Cuando vine ya estaba eso y quedamos con el presidente en volver a hablar. Recién ahora nos vamos a sentar a analizar si es necesario reestructurar el plantel porque tenemos la posibilidad de un solo cambio de extranjero”, añadió.

Números de Abel Hernández

El exdelantero de la selección uruguaya se ha consolidado como una de las piezas claves para su equipo, pues en lo que va de la temporada ha disputado un total de 16 partidos en la Primera División de Uruguay, donde es uno de los goleadores del campeonato con 10 tantos.

Por ello, si en caso se logre llegar a un acuerdo entre Universitario y Liverpool, el futbolista apuntaría a ser una gran contratación para los cremas, quienes han tenido que soportar las críticas a sus delanteros durante toda la temporada.