Jorge Fossati fue claro y respondió si Abel Hernández llegará a Universitario: "Es el momento"

Universitario de Deportes tendrá un segundo semestre del 2025 muy frenético pues, además del Torneo Clausura, disputará los octavos de final de la Copa Libertadores. Por ello, en el club están comenzando a ver tema de los refuerzos para la segunda parte del año y uno de los nombres que ha sonado con fuerza en las últimas horas fue el de Abel Hernández, quien ha sido ofrecido al club. Sobre el tema se refirió Jorge Fossati, quien dio su postura sobre el tema.

El estratega uruguayo dio una entrevista con el programa 'Las Voces del Fútbol', donde fue consultado sobre la posibilidad de incorporar al actual delantero de Liverpool de su país, revelando que sabía que al club si le acercaron el nombre del jugador de 34 años y que conversará con Jean Ferrari sobre el tema de refuerzos extranjeros. Sin embargo, dejó en claro su postura que no le gustaría sacar a ningún foráneo del plantel, pero que si es para mejorar al equipo, tendría que tomar una decisión.

"Cuando llegué, me había comentado el presidente que lo habían ofrecido a Abel Hernández al club como una posibilidad. Quedé en hablar con Ferrari cuando diera tiempo para hablar. Ahora es el momento. Lo otro es que para traer a un extranjero, tienes que sacar a uno y es una sola bala que tienes. Si es por mí, no tengo ningún motivo para sacar a nadie, pero si se puede mejorar al plantel, a veces hay que hacer eso, tomar determinaciones que van más allá de los sentimientos", declaró el 'Nonno' al medio 'El Espectador'.

Video: Las Voces del Fútbol

Abel Hernández fue ofrecido a Universitario antes de la llegada de Jorge Fossati

En la última emisión del programa 'Hablemos de Max', el periodista Gustavo Peralta reveló que a la 'U' si le ofrecieron al experimentado atacante uruguayo y lo hizo el representante de Fossati, Pablo Betancourt, pero que eso no fue ahora, sino que antes de la llegada del técnico de 72 años.

"Abel Hernández es un uruguayo que juega en Liverpool y es un jugador que sí ha interesado a Universitario antes. Sobre este año, lo que se dio con él que el representante de Jorge Fossati, Pablo Betancourt, llamó a Jean Ferrari para ofrecer a Hernández. Cuando he preguntado en el club sobre si esta situación se ha vuelto a dar, y me dijeron que hoy no", sostuvo en el espacio emitido en L1 MAX.

Video: L1 MAX

En esa misma línea, el citado comunicador aseguró que en este momento el actual atacante de Liverpool de su país no es posibilidad para ser el flamante fichaje del conjunto merengue, a menos que Diego Churín deje la institución a mitad de temporada o negocien para que rescindan su contrato.

"Lo de Abel Hernández fue un ofrecimiento antes de que llegue Fossati y hoy no es posibilidad, salvo que Churín se vaya del club y, a partir de ese punto, la 'U' analice una serie de opciones del extranjero, pero hasta el momento no es así", agregó.