Director Deportivo de Universitario habló fuerte sobre Raúl Ruidíaz: "No es tan..."

En las últimas temporadas Universitario de Deportes ha especulado mucho con la contratación de Raúl Ruidíaz, delantero internacional que es hincha confeso del conjunto crema desde pequeño y cuenta con pasado en la institución deportiva. Por ello, ahora que el futbolista peruano se encuentra en Atlético Grau disputando el Torneo Apertura de la Liga 1, el Director Deportivo de la 'U', Álvaro Barco, lanzó un fuerte mensaje sobre ficharlo para el Clausura y Copa Libertadores.

Como sabemos, 'La Pulga' quiso llegar a la 'U' este año pero la directiva decidió que no era lo mejor por un tema económico, sobre todo porque, según el mismo Jean Ferrari, cuando intentaron traerlo la campaña pasada el delantero puso muchas trabas. Sin embargo, han pasado los meses y con los Octavos de Final de la competición Conmebol en juego los hinchas exigen refuerzos de alto nivel.

Por ello, Álvaro Barco indicó lo siguiente sobre la posible contratación del ex Seattle Sounders. "Me gustaría Raúl Ruidíaz, pero no es tan fácil tomar una decisión. Eso se toma en conjunto. Pero hay muchas consideraciones: Raúl no es un jugador libre", precisó el nuevo Director Deportivo de Universitario, dejando en claro que el fichaje no depende únicamente de él.

Raúl Ruidíaz se encuentra jugando la Liga 1 con Atlético Grau.

Además, es importante precisar que Raúl Ruidíaz cuenta con un vínculo legal hasta fines del 2026 en Atlético Grau, es decir por esta y la próxima temporada. De forma que si la 'U' desea hacerse con sus servicios deberá primero negociar con el club de Piura y luego pagar el monto económico que este le pida, o de lo contrario esperar hasta diciembre del siguiente año para traerlo en condición de jugador libre.

¿Cuál es el valor de Raúl Ruidíaz?

Actualmente, Raúl Ruidíaz tiene un valor de 550 mil euros en el mercado de transferencias y está alejado de los 8 millones de euros que llegó a costar en el 2021, cuando era el goleador de Seattle Sounders en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.