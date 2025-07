'Negro' Galván fue directo y dejó un fuerte mensaje sobre Williams Riveros: "Me parece que..."

Universitario de Deportes demostró ser capaz de vencer a Deportivo Garcilaso y estar a solo un partido de proclamarse como el próximo campeón del Torneo Apertura de la Liga 1. En medio de ello, Williams Riveros, el defensor paraguayo, fue vital para esta hazaña en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

'Negro' Galván explicó el triunfo de Universitario sobre Garcilaso

Es por eso que, a través de su programa en A presión, Carlos 'Negro' Galván, ídolo de Universitario, salió al frente para dar una opinión sobre el triunfo de la escuadra dirigida por Jorge Fossati por 1 a 0 y explicó las claves de este triunfo que sabe al primer campeonato del año.

"Universitario jugó bien, fue un partido sencillo, pero me sorprendió que Garcilaso no fuera a presionarlo desde el primer minuto, sino que salió a esperarlo. Universitario por momentos tenía la posesión de la pelota, aunque a partir de los 30 minutos empezó a dominar un poco", expresó en su programa de YouTube.

Williams Riveros es un jugador vital en el plantel de Universitario.

Carlos Galván elogió a Williams Riveros tras el Universitario vs Deportivo Garcilaso

Además, Galván elogió a Williams Riveros por su destacado partido en Cusco. "Bueno, para mi Universitario hizo su trabajo, hizo un buen partido y me parece que la parte defensiva lo hizo muy bien. Williams Riveros siempre destacando fuera del área, me gustó también los momentos defensivos de Universitario porque por el medio como que no hubo mucho juego, era un juego constantemente que rompían por arriba, el medio no existía", expresó.

Próximo duelo de Universitario: Chankas

Universitario de Deportes se enfrentará a Chankas por la jornada 19 del Torneo Apertura de la Liga 1. Este duelo importante está programado para jugarse el sábado 12 de julio de 2025 a las 15:00 p.m. (hora local) en el Estadio Monumental de Ate. Un buen resultado del cuadro dirigido por Jorge Fossati pondría a los cremas como campeones del primer campeonato del año.