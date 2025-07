Miguel Ángel Torres quiere ser administrador de Universitario: "El objetivo es el tricampeonato"

Miguel Ángel Torres, con una vida ligada a Universitario de Deportes desde los seis años y una trayectoria profesional marcada por la entrega y la disciplina, representa la continuidad de una visión merengue basada en la identidad, la preparación y el compromiso institucional. En el contexto actual, tras la renuncia de Jean Ferrari, su nombre figura como la opción más firme para liderar una nueva etapa en la administración temporal de la U.

"La ‘U’ atraviesa un momento clave en su historia. Queremos lograr el tricampeonato y estamos convencidos de que lo vamos a conseguir. Tenemos un gran equipo dentro del campo, y también un equipo administrativo sólido, con experiencia y amor por el club. Estamos listos para asumir este gran reto", expresó Torres.

La propuesta que lidera cuenta con el respaldo de un equipo técnico y financiero de primer nivel, además de una garantía económica de 10 millones de dólares para asegurar el cumplimiento del plan de viabilidad exigido por la SUNAT.

"Esa inversión solo será usada si encontramos dificultades para cumplir con el plan de pagos, pero está lista como respaldo. No se trata de una deuda, ni de incrementar los pasivos del club. Algunos intentan confundir y desinformar, pero nuestra propuesta es seria, viable y responsable", explicó.

Miguel Ángel Torres jugó en Universitario

Sobre los cuestionamientos que viene recibiendo, el exjugador de Universitario fue claro: "Hay personas que, en lugar de unir al club, buscan dividirlo. No lo van a lograr. Este es un proyecto liderado por gente identificada con la ‘U’, que ha demostrado con hechos su compromiso. Por ejemplo, el grupo de exjugadores que formamos parte de Embajadur Crema logró reducir parte de la deuda concursal, y conseguimos recaudar 5 millones de soles que fueron entregados directamente al club. Eso está documentado y ha sido reconocido oficialmente".

Miguel aseguró que Universitario es el amor de su vida. Contó una anécdota de su etapa de jugador, cuando el cuadro crema atravesaba una complicada crisis, pero él decidió continuar por el cariño que le tiene al club.

"La ‘U’ es mi vida, mi pasión. Es amor puro. Soy hincha a muerte y me he preparado profesionalmente para este momento. Estudié gestión deportiva, conozco modelos de administración y sé lo que significa una crisis institucional. Jugué en Universitario sin cobrar durante ocho meses, y cuando me ofrecieron renovar, lo dudé. Pero 'Chemo' (Del Solar) me dijo: ‘Miguel, el club te necesita’. Y eso bastó. ¡Porque el amor por la ‘U’ no tiene precio!, contó.

Finalmente, remata con firmeza: "Estoy preparado para debatir con argumentos y responder cualquier inquietud de manera frontal. No me afecta la guerra digital. Vamos a ganar la administración temporal con capacidad, seriedad y un gran equipo. Porque este club lo merece".