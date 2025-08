¿Por qué la SUNAT demora en anunciar al nuevo administrador de Universitario de Deportes?

Universitario de Deportes atraviesa un momento de gran incertidumbre debido a la elección del nuevo administrador del club. La SUNAT debía designar al sucesor de Jean Ferrari este jueves 31 de julio; sin embargo, hasta ahora no ha emitido un pronunciamiento oficial, lo que ha intensificado la polémica.

Este proceso generó la postulación de 30 personas interesadas en asumir el cargo más importante en Universitario. Sin embargo, posteriormente, el organismo nacional informó que la lista se redujo a solo seis candidatos. De acuerdo con el cronograma establecido, el veredicto final debía conocerse el día de ayer.

Esta fecha respondía a lo estipulado en una carta enviada por la propia SUNAT, en la que se indicaba que Jean Ferrari debía dejar el cargo oficialmente a partir del 1 de agosto. No obstante, aún no se ha definido a su sucesor, y no se conoce con exactitud el motivo de la demora por parte de la SUNAT, lo que ha incrementado la incertidumbre en torno a quién será el nuevo mandamás crema.

¿Cuándo se conocerá al administrador de Universitario?

Según pudo conocer Líbero, el anuncio oficial del nuevo administrador de Universitario se dará en el transcurso de este viernes 1 de agosto. Por lo que en las próximas horas se espera que la entidad se pronuncie finalmente y revele al elegido para ocupar el cargo. La elección será clave para definir el rumbo institucional del club en la recta final de la temporada.

SUNAT debía elegir al administrador de Universitario el 31 de julio, según el cronograma.

¿Quiénes son los candidatos finales al cargo de administrador de Universitario?

Franco Velazco

Miguel Ángel Torres

Eduardo López

Raúl Leguía

Miguel Arismendi

Reynaldo Moquillaza

¿Por cuánto tiempo será designado el nuevo administrador de Universitario?

De acuerdo con lo establecido en la Ley N.° 31279, la persona que sea designada como administrador del club deberá ejercer el cargo por un periodo obligatorio de tres años. Este mandato podrá ser prorrogado solo una vez y por el mismo lapso de tiempo.