SUNAT: Con Miguel Ángel Torres ya no habrá bonos de éxito por campeonar para directivos

Esta semana, Miguel Ángel Torres presentará formalmente toda la documentación ante SUNAT para postular a la administración temporal de Universitario. El equipo del exjugador está conformado por figuras de peso, entre ellos el empresario minero y filántropo Paco Gallo, lo que otorga garantías claras de respaldo institucional y solvencia.

Frente a las acusaciones (que se viralizaron en redes sociales) contra la anterior administración crema, Miguel Ángel Torres ha propuesto una evaluación general de los sueldos del administrador temporal y la eliminación total de cualquier tipo de bono extraordinario. Su enfoque es austero, técnico y orientado al saneamiento financiero del club, sin privilegios personales ni abusos administrativos.

Miguel Ángel Torres quiere ser administrador temporal de la U

En este contexto, la propuesta liderada por Miguel Ángel Torres aparece como una opción seria, dialogante y profesional, que busca reconstruir puentes, recuperar la confianza institucional y brindarle estabilidad real a Universitario.

Miguel Ángel Torres quiere ganar el tricampeonato con Universitario

Miguel Ángel Torres mostró su amor por Universitario y aseguró que se preparó para asumir el reto de administrar al cuadro crema. El exjugador señaló si es elegido, su objetivo es lograr el tricampeonato de la Liga 1 2025.

"La ‘U’ es mi vida, mi pasión. Es amor puro. Soy hincha a muerte y me he preparado profesionalmente para este momento. Estudié gestión deportiva, conozco modelos de administración y sé lo que significa una crisis institucional. Jugué en Universitario sin cobrar durante ocho meses, y cuando me ofrecieron renovar, lo dudé. Pero 'Chemo' (Del Solar) me dijo: ‘Miguel, el club te necesita’. Y eso bastó. ¡Porque el amor por la ‘U’ no tiene precio", expresó.