Campeón con Universitario dio firme opinión sobre Sebastián Britos tras fallos: "Un arquero..."

Universitario terminó igualando 1-1 ante Sport Huancayo en un partido cargado de polémicas. El bajo nivel de varios futbolistas quedó en evidencia, pero uno de los más cuestionados fue Sebastián Britos, señalado por su error en el gol rival y ya arrastra varias fallas en la temporada. Ahora, un exportero que fue campeón con los cremas no dudó en opinar contundentemente sobre el arquero uruguayo

PUEDES VER: El premio consuelo por el que luchará Universitario si queda eliminado de la Libertadores

Nos referimos al recordado Raúl Fernández, quien en diálogo con el periodista Wilmer Robles expresó su opinión sobre el presente arquero de Universitario. En primer lugar, el exguardameta fue tajante al señalar que no está de acuerdo con que el titular sea un extranjero: “Lamentablemente, después de muchos años, veo que la 'U' y Alianza tienen arqueros extranjeros. No soy partidario de eso”, aseguró.

No obstante, lo que más llamó la atención de las declaraciones de 'Superman' Fernández fue su lamento porque la directiva crema no le brindó la confianza necesaria a Diego Romero para asumir el arco. En cuanto a Sebastián Britos, lejos de cuestionarlo, destacó que se trata de un portero con jerarquía y experiencia para sostener a un club grande como Universitario.

Video: Tadokoro YouTube

"A mí me sorprendió bastante que no le dieran la oportunidad (a Diego Romero) para que sea titular; creo que no hubiera desentonado. No le otorgaron la confianza y decidieron por un arquero que tenía jerarquía, que ganó un título en Uruguay (Sebastián Britos) y que le dio el respaldo que necesitaba un equipo grande como Universitario", expresó.

Estadísticas de Sebastián Britos con Universitario

En lo que va de la temporada 2025, Sebastián Britos ha sido considerado como el arquero principal en Universitario. El uruguayo ha atajado en 29 partidos (22 por Liga 1 y 7 por Copa Libertadores). En dichos encuentros, el guardameta concedió 22 anotaciones y logró dejar su valla invicta en 12 oportunidades. No obstante, estas estadísticas se opacan tras los fallos que han ocasionado goles en contra de los cremas.

Sebastián Britos ha sido cuestionado por sus fallos con Universitario.

Raúl Fernández fue campeón con Universitario

Raúl Fernández es recordado como uno de los mejores porteros que defendió la camiseta de Universitario, tras haber destacado en el arco crema y especialmente por su destacada participación en el título del Torneo Descentralizado (hoy Liga 1) que lograron en 2009 ante Alianza Lima.

Raúl Fernández fue campeón con Universitario en 2009.

Asimismo, su gran rendimiento en el cuadro crema le permitió ponerse los guantes y defender la camiseta de la selección peruana. Con 'La Bicolor' defendió el arco en la Copa América de 2011 y atajó un total de 30 partidos entre todas las competiciones.