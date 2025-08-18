Britos dejó airado reclamo a la Liga 1 tras empate de Universitario en Huancayo: "Mamarracho"
Sebastián Britos, portero de Universitario, calificó al campeonato peruano como un "mamarracho", además dejó entrever que la 'U' se vio perjudicado por las decisiones arbitrales.
Universitario quiso cerrar una semana para el olvido con una victoria de visitante, pero finalmente obtuvo un empate 1-1 ante Sport Huancayo que deja a Sporting Cristal como único líder y Cusco FC segundo, este último con un partido menos. El encuentro se vio envuelto en una polémica tras el gol anulado a Alex Valera que pudo ser el 2-0.
Sebastián Britos, golero de la 'U', salió al frente y antes de referirse a la decisiones arbitrales, el golero expresó su molestia por el tema de la programación del encuentro, además del mal estadio del campo.
"Lo que vi, en algunas cosas es un mamarracho. En cuanto a organización, dos días descanso, venir a jugar en estas condiciones, en el horario que jugamos, la condición de la cancha. Hay muchas cosas que no están bien y hay que corregirlas", dijo el futbolista uruguayo para las cámaras de Jax Latin Media.
Luego, el guardameta 'charrúa' se refirió a la conquista que no fue convalidada a Valera y que pudo haber sentenciado el cotejo en favor de los 'cremas'. "Respecto a lo arbitral, las imágenes son evidentes", agregó.
Universitario y los dos partidos complicados que afrontarán esta semana
Universitario deberá cerrar su participación en la Copa Libertadores este jueves 21 de agosto, ante Palmeiras en Brasil; además, el domingo 24 recibirá a Alianza Lima, por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.
