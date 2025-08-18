Britos dejó airado reclamo a la Liga 1 tras empate de Universitario en Huancayo: "Mamarracho"

Universitario quiso cerrar una semana para el olvido con una victoria de visitante, pero finalmente obtuvo un empate 1-1 ante Sport Huancayo que deja a Sporting Cristal como único líder y Cusco FC segundo, este último con un partido menos. El encuentro se vio envuelto en una polémica tras el gol anulado a Alex Valera que pudo ser el 2-0.

Sebastián Britos, golero de la 'U', salió al frente y antes de referirse a la decisiones arbitrales, el golero expresó su molestia por el tema de la programación del encuentro, además del mal estadio del campo.

Video: Jax Latin Media.

"Lo que vi, en algunas cosas es un mamarracho. En cuanto a organización, dos días descanso, venir a jugar en estas condiciones, en el horario que jugamos, la condición de la cancha. Hay muchas cosas que no están bien y hay que corregirlas", dijo el futbolista uruguayo para las cámaras de Jax Latin Media.

Luego, el guardameta 'charrúa' se refirió a la conquista que no fue convalidada a Valera y que pudo haber sentenciado el cotejo en favor de los 'cremas'. "Respecto a lo arbitral, las imágenes son evidentes", agregó.

Universitario y los dos partidos complicados que afrontarán esta semana

Universitario deberá cerrar su participación en la Copa Libertadores este jueves 21 de agosto, ante Palmeiras en Brasil; además, el domingo 24 recibirá a Alianza Lima, por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.