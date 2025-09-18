0
Previa del Alianza Lima vs U de Chile por Copa Sudamericana
Liga de Quito vs. Sao Paulo por Copa Libertadores

Universitario anuncia inesperado fichaje de último minuto para salir campeón: "De vuelta a casa"

En pleno momento clave de la temporada, Universitario de Deportes sorprendió anunciando un fichaje sorpresa que servirá para salir campeón del fútbol peruano.

Universitario anunció nueva contratación.
Universitario anunció nueva contratación. | Foto: Universitario - X.
La temporada para Universitario, al menos en la Liga 1, marcha muy bien debido a que está encaminado para ser tricampeón nacional. En ese sentido, ahora los cremas volvieron a sorprender a su hinchada con una sensacional noticia, ya que anunciaron oficialmente a un potente fichaje que retorna a su casa después de un buen tiempo. A continuación te contamos de quién se trata.

Mediante su cuenta oficial de 'X', la 'U' comunicó para todos sus seguidores el regreso de un conocido personaje que servirá para ayudar a las futuras generaciones del club y a continuar cosechando títulos domésticos. "De vuelta a casa, profe", indicó la institución crema, anunciando a su nuevo Jefe de la Unidad Técnica de Menores: José Espinoza.

"Presentamos a José Espinoza como nuestro nuevo Jefe de la Unidad Técnica de Menores. Canterano crema, campeón nacional 1993 y formador con experiencia, vuelve a la U para liderar el crecimiento de nuestras divisiones menores", agregó Universitario de Deportes en sus redes sociales, junto a la foto que te brindaremos a continuación.

Universitario

José Espinoza volvió a Universitario de Deportes.

Recordemos que el mencionado personaje completó todas las divisiones menores con la 'U' y debutó profesionalmente en 1993, logrando salir campeón de la Primera División del Perú. Estuvo en tienda crema hasta 1997 y luego volvió en el 2001. Además, como formador ha pasado por la Universidad de San Martín, saliendo campeón 2015 y subcampeón 2016 del Torneo de Reservas.

¿En qué clubes jugó José Espinoza como futbolista?

Te brindamos los clubes en los que estuvo Espinoza a lo largo de su carrera como futbolista profesional:

  • Universitario
  • Dundee United (Escocia)
  • Deportivo Pesquero
  • Estudiantes de Medicina
  • FBC Melgar
  • CSD Municipal (Guatemala)
  • DUX Internacional (Papúa Nueva Guinea)

