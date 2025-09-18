- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima vs U de Chile
- Newcastle vs Barcelona
- LDU vs São Paulo
- Universitario
- Retiro AFP
Universitario anuncia inesperado fichaje de último minuto para salir campeón: "De vuelta a casa"
En pleno momento clave de la temporada, Universitario de Deportes sorprendió anunciando un fichaje sorpresa que servirá para salir campeón del fútbol peruano.
La temporada para Universitario, al menos en la Liga 1, marcha muy bien debido a que está encaminado para ser tricampeón nacional. En ese sentido, ahora los cremas volvieron a sorprender a su hinchada con una sensacional noticia, ya que anunciaron oficialmente a un potente fichaje que retorna a su casa después de un buen tiempo. A continuación te contamos de quién se trata.
Mediante su cuenta oficial de 'X', la 'U' comunicó para todos sus seguidores el regreso de un conocido personaje que servirá para ayudar a las futuras generaciones del club y a continuar cosechando títulos domésticos. "De vuelta a casa, profe", indicó la institución crema, anunciando a su nuevo Jefe de la Unidad Técnica de Menores: José Espinoza.
"Presentamos a José Espinoza como nuestro nuevo Jefe de la Unidad Técnica de Menores. Canterano crema, campeón nacional 1993 y formador con experiencia, vuelve a la U para liderar el crecimiento de nuestras divisiones menores", agregó Universitario de Deportes en sus redes sociales, junto a la foto que te brindaremos a continuación.
José Espinoza volvió a Universitario de Deportes.
Recordemos que el mencionado personaje completó todas las divisiones menores con la 'U' y debutó profesionalmente en 1993, logrando salir campeón de la Primera División del Perú. Estuvo en tienda crema hasta 1997 y luego volvió en el 2001. Además, como formador ha pasado por la Universidad de San Martín, saliendo campeón 2015 y subcampeón 2016 del Torneo de Reservas.
¿En qué clubes jugó José Espinoza como futbolista?
Te brindamos los clubes en los que estuvo Espinoza a lo largo de su carrera como futbolista profesional:
- Universitario
- Dundee United (Escocia)
- Deportivo Pesquero
- Estudiantes de Medicina
- FBC Melgar
- CSD Municipal (Guatemala)
- DUX Internacional (Papúa Nueva Guinea)
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50