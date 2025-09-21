0
ATENCIÓN
Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura

Universitario dejó imponente mensaje tras volver al liderato del Clausura: "Seguimos"

Tras el triunfo a último minuto con gol de Álex Valera, Universitario de Deportes dejó un fuerte mensaje a través de sus redes sociales.

Francisco Esteves
Universitario y un fuerte comentario.
Universitario y un fuerte comentario. | Foto: Universitario - X.
Universitario de Deportes derrotó por 2-1 a UTC en el Estadio Mansiche de Trujillo con un gol agónico de Álex Valera, que en el último minuto del descuento marcó tras un error defensivo del rival. Tras este triunfo, los merengues sorprendieron con un fuerte mensaje mediante sus cuentas oficiales en las redes sociales.

Jugador que estuvo en Universitario sería una de las sorpresas en la convocatoria de la selección peruana para el amistoso ante Chile.

PUEDES VER: ¡Sorpresa! Ex Universitario sería convocado a la selección peruana para el amistoso ante Chile

La 'U' sigue siendo líder absoluto del Torneo Clausura 2025, dejando atrás a Cusco FC que también ganó en la presente jornada del campeonato. Por ello, ahora los merengues se pronunciaron en 'X' con una fotografía de Álex Valera abrazado de Diego Churín y festejando su anotación para los tres puntos del cuadro dirigido por Jorge Fossati.

"Seguimos a paso firme. Este sábado nos vemos en casa", indicó Universitario de Deportes, resaltando el triunfo de los cremas por la Liga 1. Recordemos que Álex Valera sigue siendo el principal goleador de los de Ate en las últimas temporadas y ha mandado a la banca a todos los delanteros extranjeros que ha contratado la directiva.

Universitario

Universitario y su mensaje tras la victoria.

Números de Álex Valera en Universitario

Álex Valera sigue ganándose el cariño de la hinchada debido a que hasta el momento ha cosechado un total de 70 goles y 20 asistencias en 171 partidos disputados con la camiseta de Universitario de Deportes, esto entre Liga 1 y Copa Libertadores.

¿Cuál es el valor de Álex Valera?

Actualmente, Álex Valera tiene un valor de 800 mil euros en el mercado transferencias y es uno de los precios más elevados que ha alcanzado a lo largo de su carrera profesional. Su mayor cotización fue en el 2023, cuando alcanzó los 900 mil euros jugando también para la escuadra merengue.

Fútbol Peruano