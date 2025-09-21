- Hoy:
Gaspar Gentile y Pablo Ceppelini sellaron la victoria 4-0 de Alianza Lima con dos golazos
Alianza Lima goleó a Comerciantes Unidos y los encargados de sellar el marcador en Matute fueron Gaspar Gentile y Pablo Ceppelini.
Alianza Lima selló una enorme goleada 4-0 sobre Comerciantes Unidos en el Estadio Alejandro Villanueva por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025 y no baja los brazos en la misión de salir campeón. En ese sentido, Gaspar Gentile y Pablo Ceppelini sellaron la victoria de los íntimos con dos tremendos golazos y a continuación podrás disfrutarlos.
A los 75' el delantero argentino obtuvo un rebote dentro del área, tras un cabezazo, y mandó el balón dentro de las redes para decretar el tercer tanto de los blanquiazules. Con este gol, los de Matute se mostraron sumamente más confiados y siguieron atacando en la recta final del compromiso, por lo que de esta forma llegó la cuarta anotación.
Luego, instantes después, a los 78' apareció Pablo Ceppelini para sellar la goleada y marcar el 4-0, sumando así tres puntos más para Alianza Lima en la tabla de posiciones. Con este resultado, el elenco dirigido por Néstor Gorosito marcha sexto con 15 unidades y a 6 puntos de Universitario de Deportes, que es líder absoluto del Torneo Clausura.
Próximo partido de Alianza Lima
En el Torneo Clausura de la Liga 1 2025, Alianza Lima enfrentará a Cienciano en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega el próximo domingo 28 de septiembre, desde las 18.00 horas de Perú, por la fecha número 8 del campeonato nacional. Sin embargo, a mediados de semana tendrá un duro enfrentamiento a nivel internacional en Coquimbo, Chile.
Y es que este jueves 25 de septiembre los blanquiazules visitarán a la Universida de Chile por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Los dirigidos por Néstor Gorosito necesitan vencer para clasificar a semifinales debido a que en el Estadio Alejandro Villanueva igualaron 0-0 con un hombre menos por la expulsión de Carlos Zambrano.
