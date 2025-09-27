Universitario tendrá una sensible baja para su próximo partido por el Clausura: "No creo..."

Universitario de Deportes aseguró el liderato del Torneo Clausura 2025 al superar 3-2 a Cusco FC en un complicado partido por la fecha 11 del certamen. El cuadro crema intentará ampliar su diferencia de puntos con sus más cercanos perseguidores a mitad de semana ante Alianza Atlético de visita en Trujillo, más precisamente este miércoles, encuentro al que llegarán con una sensible baja.

Tras el pitido final de su triunfo frente a los 'Guerreros Dorados', el DT Jorge Fossati sorprendió a los hinchas y a los medios de comunicación al informar que Paolo Reyna no podrá estar para el duelo con el elenco sullanense debido a que sufrió una fractura en el tabique, a falta de confirmación del área médica del club.

"El plantel, por más que nos está pasando que nos faltan integrantes que no están a la orden y ahora se suma otro, que es Paolo (Reyna). Seguramente, no lo sé ni me lo dijo el médico, una fractura de tabique, así que no creo que pueda estar disponible para el miércoles", declaró el entrenador uruguayo en conferencia de prensa.

¿Cómo se lesionó Paolo Reyna?

En el tiempo adicional de la etapa complementaria del encuentro, Paolo Reyna chocó con la cabeza de Miguel Aucca en una disputa aérea por el balón, pero terminó más afectado que el futbolista de Cusco FC porque su nariz impactó con fuerza en la parte trasera del cuello, lo que le generó un sangrado que fue controlado por el cuerpo médico del club.

A pesar que terminó jugando los minutos restantes con una gaza taponando su nariz para evitar un mayor sangrado, tras el compromiso, el periodista Gustavo Peralta informó que el lateral zurdo de la 'U' se retiró del Estadio Monumental con una máscara de protección facial, por lo que se espera un pronunciamiento oficial del club sobre el estado de salud del jugador.

Paolo Reyna se retiró del Estadio Monumental tras el Universitario vs. Cusco FC con una máscara de protección facial. Foto: X - Gustavo Peralta

Paolo Reyna ha jugado tres partidos con Universitario en el Clausura

Esta lesión le llega en el peor momento al futbolista de 23 años, pues estaba comenzando a tener un poco más de continuidad con el conjunto merengue en este segundo semestre. Debido a los problemas físicos de algunos elementos del plantel, Reyna estaba siendo considerado en las convocatorias de Fossati y solo en el Torneo Clausura ya llevaba 33 minutos en tres encuentros, todos ingresando desde la banca.

Paolo Reyna estaba siendo más considerado en Universitario en este Torneo Clausura. Foto: Universitario de Deportes

Si contamos toda la temporada 2025, el lateral zurdo nacido en Tacna solo ha disputado 393 minutos en 11 partidos en todas las competiciones (10 por Liga 1 y el restante por Copa Libertadores), en los que no ha podido anotar, pero ha dado dos asistencias.