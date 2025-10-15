Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, le da una gran noticia a Universitario - VIDEO

Universitario de Deportes está muy cerca de cerrar una nueva temporada de ensueño, si logra quedarse con el Torneo Clausura, lo que genera mucha expectativa en sus hinchas. En medio de este buen momento para los cremas, una grata noticia se dio a conocer por parte del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

Y es que en los últimos días, medios internacionales y locales anunciaban que el ente máximo sudamericano se encontraba evaluando la posibilidad de negarle la sede de la final de Copa Libertadores 2025 al Estadio Monumental de Ate por los problemas sociales y políticos que viene atravesando el país.

¿Qué dijo Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol?

“¡Cada vez más cerca de otra Final Única de la Conmebol Libertadores! El 29 de noviembre nos vemos en Lima para vivir la fiesta del fútbol”, escribió Alejandro Domínguez en su cuenta de X donde compartió un llamativo video sobre este certamen, confirmando así que la casa de Universitario se mantendrá como la sede que albergará este cierre.

(Video: X- Alejandro Domínguez)

Una grata noticia que no solo es para el mundo crema, sobre todo para el Perú. Cabe mencionar que el Estadio Monumental U Marathon, con una capacidad de 80 mil espectadores, ya tiene experiencia en eventos de gran magnitud, como la final del 2019, por ello, siempre será una opción para la Conmebol en la definición del campeón de América.

La Copa Libertadores es uno de los torneos de clubes más importantes de todo del mundo, pues muchos de los clubes que participan de forma regular se han metido a la historia, no solo del fútbol sudamericano, sino mundial; es por ello que genera mucha expectativa que el cierre sea en el país una vez más.