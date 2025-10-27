- Hoy:
Referente en Peñarol sorprende al hablar del tricampeonato de Universitario: "Es una..."
Destaca figura de Peñarol no perdió la oportunidad para mandar un firme saludo y de paso dar un fuerte calificativo a Universitario de Deportes tras obtener el tricampeonato de la Liga 1.
Universitario de Deportes salió tricampeón por segunda vez en su historia tras vencer 2-1 a Asociación Deportiva Tarma (ADT) por la jornada 16 del Torneo Clausura de la Liga 1. Es por eso que desde el exterior no dejaron de llegar saludos y uno de ellos fue Gregorio Pérez, mítico entrenador del cuadro crema y también ex Peñarol de Uruguay.
PUEDES VER: Tricampeón con Universitario puso en duda su continuidad para el 2026: "Darnos un tiempo"
Gregorio Pérez, ex Peñarol, dio fuerte calificativo a Universitario tras tricampeonato
En la conversación con Radio Ovación, Pérez, también conocido como "Goyo", felicitó a Universitario por obtener el tricampeonato nacional y consideró que la dirigencia, comandada por Franco Velazco, viene realizando un gran trabajo que ha traído estos importantes logros.
Video: Ovación
"Es una gran alegría, una nueva conquista, que está acorde con la historia de este gran club. Ha sido una felicidad muy grande por el afecto y el cariño que, junto a mi familia, le tenemos al club. Disfruten como se lo merecen", manifestó.
Además, Gregorio Pérez consideró que Universitario de Deportes se merecía este gran logro deportivo y que, junto a su familia, se pusieron felices como hinchas que son desde su arribo cuando era entrenador merengue.
"Quiero confundirme en un abrazo con toda la familia crema, felicitaciones a los jugadores, cuerpo técnico, a los dirigentes, que llevan impecablemente el club adelante, en conjunto con todos los que trabajan en la institución", concluyó.
También detalló que este tricampeonato se debe a que detrás de ello hay un grupo técnico y responsable que ha hecho todo lo posible para conseguir tres copas nacionales consecutivas y 5 torneos cortos entre Clausura y Apertura.
Cabe mencionar que Gregorio Pérez estuvo en Universitario en dos años diferentes: primero a inicios del 2020, pero que por motivos de salud tuvo que salir y retornó en 2021 hasta la final de la temporada.
