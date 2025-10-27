Referente en Peñarol sorprende al hablar del tricampeonato de Universitario: "Es una..."

0
Universitario de Deportes salió tricampeón por segunda vez en su historia tras vencer 2-1 a Asociación Deportiva Tarma (ADT) por la jornada 16 del Torneo Clausura de la Liga 1. Es por eso que desde el exterior no dejaron de llegar saludos y uno de ellos fue Gregorio Pérez, mítico entrenador del cuadro crema y también ex Peñarol de Uruguay.

En la conversación con Radio Ovación, Pérez, también conocido como "Goyo", felicitó a Universitario por obtener el tricampeonato nacional y consideró que la dirigencia, comandada por Franco Velazco, viene realizando un gran trabajo que ha traído estos importantes logros.

"Es una gran alegría, una nueva conquista, que está acorde con la historia de este gran club. Ha sido una felicidad muy grande por el afecto y el cariño que, junto a mi familia, le tenemos al club. Disfruten como se lo merecen", manifestó.

Además, Gregorio Pérez consideró que Universitario de Deportes se merecía este gran logro deportivo y que, junto a su familia, se pusieron felices como hinchas que son desde su arribo cuando era entrenador merengue.

"Quiero confundirme en un abrazo con toda la familia crema, felicitaciones a los jugadores, cuerpo técnico, a los dirigentes, que llevan impecablemente el club adelante, en conjunto con todos los que trabajan en la institución", concluyó.

También detalló que este tricampeonato se debe a que detrás de ello hay un grupo técnico y responsable que ha hecho todo lo posible para conseguir tres copas nacionales consecutivas y 5 torneos cortos entre Clausura y Apertura.

Cabe mencionar que Gregorio Pérez estuvo en Universitario en dos años diferentes: primero a inicios del 2020, pero que por motivos de salud tuvo que salir y retornó en 2021 hasta la final de la temporada.

AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

