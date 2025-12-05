No cumplió con las expectativas en Universitario y ahora señalan que en Argentina lo quieren

No todos tienen la suerte de destacar en Universitario, pero siempre hay segundas oportunidades. En su momento llegó como la gran figura de los cremas, pero problemas con la hinchada y demás, decidió dar el salto al exterior. Primero destacó en Uruguay, su presente es en Ecuador y puede dar el salto a Argentina.

PUEDES VER: Estuvo 222 días lesionado y puede ser el flamante fichaje de Universitario por pedido de Fossati

Se trata de Alfonso Barco, más conocido como 'Fonchi'. El volante de 23 años tiene pensado cambiar de camiseta por una considerable oferta que recibió en los últimos días. Todo indica que seguiría los pasos de Christian Cueva, que también viene de rescindir su contrato con Emelec. Y no es cualquier club de Argentina, es uno que siempre está relacionado con la polémica.

"'Fonchi' Barco se va sí o sí de Emelec a fin de año. No va a seguir. Tiene una propuesta muy importante en Argentina, de Barracas Central. De repente se da la opción. Está en negociación", reveló Diego Penny en DENGANCHE. A pesar de que se le veía un gran futuro en Ecuador, los problemas de su club lo obligarían a despedirse a fin de año.

¿Por qué Alfonso Barco se fue de Universitario?

En la temporada 2023 el volante fue amenazado por supuestos hinchas de Universitario que lo increpaban por su mal rendimiento. Para su tranquilidad solicitó al club poder salir a préstamo. Fue así como a mitad de año terminó firmando contrato con Defensor Sporting. Con el club uruguayo levanto dos títulos.

El presente de Barracas Central en Argentina

El equipo argentino viene de pelear por el título del Torneo Clausura, pero cayó eliminado. Al ubicarse en una buena posición en la tabla anual de su liga lograron clasificar a la Copa Sudamericana 2026. Lo consideran un club polémico por sus vínculos con el 'Chiqui' Tapia, presidente de la AFA. Además, es un club que no tiene mucha hinchada.