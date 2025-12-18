Jean Ferrari y el tenso momento con periodista tras salida de Fossati en Universitario: "No voy..."

Una de las noticias que impactó a los hinchas cremas fue la salida de Jorge Fossati en Universitario. Pese a ser el artífice del tricampeonato de la 'U', finalmente no se llegaron a buenos términos para que el 'Nonno' se mantenga al mando este 2026. Bajo esta premisa, se le consultó a Jean Ferrari sobre este hecho de cara al tetracampeonato, por lo que se vivió un tenso momento entre los protagonistas.

Jean Ferrari y su reacción al ser consultado por Universitario

En medio de sus declaraciones sobre lo que será el duelo de la selección peruana ante Bolivia, Jean Ferrari fue sorprendido sobre una incógnita en base al año 2025 de Universitario de Deportes. Mientras el periodista formulaba la pregunta, el director general de fútbol de la FPF fue tajante al decir reiteradas veces que no iba a hablar de la 'U'.

Entendiendo que puede surgir polémica por sus posturas sobre el club que defendió por varias temporadas, Jean Ferrari fue firme con el periodista y no quiso dar una respuesta respecto al año deportivo de Universitario de Deportes, así como lo que significó la salida de Jorge Fossati.

"¿Sobre el año de la 'U'? ¿Qué opinión sobre salida de Fossati? No. No. No voy a hablar. No voy a hablar de la 'U'", se le pudo oír a Jean Ferrari en plena ronda de preguntas.

(VIDEO: Entre Bolas)

Jean Ferrari se pronunció sobre el nuevo DT de Universitario

Recientemente, Jean Ferrari sorprendió sobre el nuevo DT de Universitario, Javier Rabanal. En diálogo con El Comercio, el exadministrador crema indicó que es "arriesgada" la llegada del técnico a tienda crema. "Lo pude ver (Javier Rabanal) en Copa Libertadores cuando fui administrador de la 'U'. Me parece un entrenador joven, es una apuesta arriesgada", manifestó.