La gran jugada de Caín Fara que se hizo viral en su estreno con Universitario - VIDEO

Universitario inició el 2026 con una rigurosa preparación en los entrenamientos a cargo de Javier Rabanal. El DT confirmó que no pactaron muchos amistosos ni decidieron asistar a torneos con el fin de trabajar la parte táctica con miras al inicio de la campaña. Antes de la Noche Crema solo decidieron recibir a Sport Boys en Campomar para evaluar el trabajo de los jugadores.

El equipo crema jugó tres tiempos ante el elenco rosado y perdieron 1-0 en el global. Muy aparte del resultado, los hinchas quedaron maravillados con el nivel que mostró Caín Fara. El defensa hizo un gran partido que quedó evidenciado en la cuenta de Youtube de Universitario. Salvo por el penal cometido, el argentino está para ser titular.

Esta es una de las jugadas que se hizo viral en redes sociales, en la que Caín Fara le quita el balón a Luis Urruti, ex crema, con una tremenda barrida limpia. Muchos la ven como una jugada peligrosa, pero el ex Atlanta va directamente a impactar el balón. Parece que se complementará muy bien con Anderson Santamaría, Williams Riveros, entre otros.

¿De dónde llegó Caín Fara a Universitario?

El defensa argentino se despidió del Atlanta de la segunda división de Argentina para ser anunciado como nuevo refuerzo de Universitario. A sus 31 años tiene grandes condiciones para ganarse un lugar en Universitario. Esta temporada será clave, pues si mantiene un rendimiento regular durante el año, se quedará bastante tiempo.

Los nacionalizados serán clave

En Universitario esperan que Matías Di Benedetto y Williams Riveros obtengan la nacionalidad peruana, de esta manera no ocuparán plaza de extranjero y dejarán el camino libre para que Caín Fara se quede en Universitario en caso de destacar. Hasta el momento no hay novedades de ambos defensas tras reprobrar su primer examen para la obtención del dni peruano.