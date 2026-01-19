- Hoy:
¿Se va? Agente del 'Tunche' Rivera brindó detalles sobre el futuro del atacante en Universitario
El delantero cumplió un gran 2025 con la camiseta de Universitario, pero hubo muchos rumores sobre una aparente salida. Se revelaron detalles de su futuro.
Uno de los jugadores que hizo una gran temporada con Universitario es José Rivera, más conocido como el 'Tunche'. A pesar de no ser titular indiscutible, el peruano cerró el año con 12 anotaciones. Es uno de los elementos que aportó su 'grano de arena' para que la U sea tricampeón. Pasa que en los últimos meses se especuló que sería su última temporada.
Todo esto se habría originado porque el delantero sentía que podría mostrar un mejor rendimiento, pero para esto tenía que ser titular y en Universitario no le podrían asegurar esa continuidad. Ante tantos rumores, fue su mismo agente que reveló la situación del también delantero de la Selección Peruana. Todo indica que se queda en el equipo crema.
"Él sabe que tiene que esperar su oportunidad y que tiene que trabajar. Es un superprofesional", reveló Narciso Algamis en El Deportivo Digital. Con esto confirmó su permanencia en Universitario, pero también confirmó que tuvo la idea de ir a otro equipo ante la falta de minutos. Por el momento va a respetar su contrato.
Video: El Deportivo Digital
¿Por qué no jugó ante Sport Boys?
Su mismo agente confirmó que tiene una pequeña lesión en el tobillo y por eso no estuvo en el último amistos en el equipo rosado, pero podría sumar minutos ante Melgar en el partido amistoso que jugarán mañana por la mañana. Universitario viene preparando el equipo para afrontar de la mejor manera su noche de presentación. Para este partido el 'Tunche' debe estar al 100%.
Noche Crema de Universitario
Universitario enfrentará a la Universidad de Chile este sábado 24 de enero a las 8:00 pm (hora peruana). El partido será transmitido por la señal de TV Perú.
