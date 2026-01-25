- Hoy:
¿Le cambio el nombre? U de Chile se refirió a Universitario de forma particular
La U de Chile venció a Universitario de Deportes en un segundo amistoso internacional, y tras ello le puso un nombre curioso a los cremas.
Luego de la Noche Crema 2026, Universitario de Deportes volvió a enfrentarse con la Universidad de Chile en un amistoso internacional realizado en el Estadio Monumental de Ate. En ese sentido, los 'Azules' vencieron al cuadro merengue en el sgundo cotejo y luego de ello destacaron el triunfo en redes sociales, aunque con un detalle sumamente particular.
PUEDES VER: Butters asegura que Pedro Aquino participó de la indisciplina junto a Zambrano, Peña y Trauco
Y es que el elenco chileno sorprendió refiriéndose a la 'U' con un nombre distinto al acostumbrado, lo que causó mucho asombro en los hinchas peruanos y no dudaron en dejar su comentario en la publicación del club extranjero. Resulta que llamaron a los cremas Universitario de Lima, un apelativo que no le gusta a los de Ate.
"El segundo amistoso con Universitario de Lima finalizó con triunfo azul. En dos tiempos de 25 minutos, nuestro equipo se llevó la victoria por 1-0 tras una gran jugada colectiva que finalizó Juan Martín Lucero con un mano a mano y que la defensa crema no pudo despejar", indicó la Universidad de Chile mediante su cuenta oficial de 'X'.
Universitario perdió con la U de Chile.
Pese a ello, estos amistosos sirvieron para que el plantel merengue quede fino de cara al inicio del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, el cual inicia esta semana. Eso sí, es importante precisar que en este segundo duelo amistoso Universitario de Deportes utilizó a juveniles y no a su plantel principal.
Próximo partido de Universitario
Universitario de Deportes enfrentará a ADT de Tarma en el Estadio Monumental de Ate el próximo domingo 1 de febrero a las 18.00 horas de Perú, por la fecha 1 del Torneo Apertura. La transmisión del partido será mediante la señal de L1 MAX vía DirecTV para todo el territorio nacional.
