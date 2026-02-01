0
Resultados y Tabla de posiciones de la Liga 1 2026

Diego Rebagliati sorprende con declaraciones sobre Jesús Castillo: "Cuando no esté"

El comentarista deportivo, Diego Rebagliati, habló sobre la posible ausencia de Jesús Castillo en Universitario de Deportes.

Francisco Esteves
Universitario y su noticia sobre Castillo.
Universitario y su noticia sobre Castillo. | Foto: Composición Líbero.
Luego del triunfo de Universitario de Deportes sobre ADT de Tarma, por el la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, el conocido comentarista deportivo Diego Rebagliati sorprendió con sus declaraciones sobre Jesús Castillo, mediocampista clave en el esquema de Javier Rabanal.

Universitario derrotó a ADT.

PUEDES VER: Álex Valera admite el gran problema de Universitario en su debut: "Nos faltó"

La 'U' derrotó 2-0 al cuadro tarmeño en el Estadio Monmental y sumó sus primeros tres puntos en el Torneo Apertura, ilusionando así a toda su afición. Sin embargo, no todo fue alegría debido a que Rebagliati señaló un punto sumamente importante sobre el desempeño de los merengues.

"El que va a jugar mucho cuando Castillo no esté, es Calcaterra, porque lo hace muy bien esa posición", precisó el mencionado comentarista deportivo tras el partido de Universitario. Esto no significa que el volante se vaya del club, sino que puede tener problemas cuando haya lesiones o suspensiones de por medio.

¿Cuál es el valor de Jesús Castillo?

Como sabemos, el mercado de transferencias viene cambiando constantemente, y actualmente Jesús Castillo viene costando un total de 1 millón de euros y es la cotización más elevada que ha alcanzado a lo largo de su carrera profesional. Si sigue destacando seguirá subiendo ese precio.

¿En qué clubes jugará Jesús Castillo?

Estos han sido sus clubes;

  • Sporting Cristal juvenil
  • Sporting Cristal reserva
  • Sporting Cristal
  • Gil Vicente
  • Universitario

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

