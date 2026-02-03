Reimond Manco dio tajante opinión sobre Valera ante posible salida de Universitario: "Si yo fuese él..."

Álex Valera ha logrado consagrarse como uno de los jugadores más destacados del fútbol peruano debido a la gran campaña que hizo la temporada pasada y por cómo empezó su nueva etapa goleadora este 2026. En medio de ello, se especula si renovará con Universitario de Deportes y Reimond Manco no dudó en dejarle un consejo en base a su experiencia.

Durante su etapa como jugador profesional, Reimond Manco generó una gran expectativa por la gran proyección que apuntaba a tener, pero que finalmente nunca despegó por completo por temas de indisciplina. Ahora, sorprendió con un llamativo consejo hacia Álex Valera, goleador de Universitario, ante rumores de posible salida del equipo 'crema'.

Reimond Manco dio tajante opinión sobre el futuro de Álex Valera

Durante el programa 'Juego cruzado', Reimond Manco se animó a hablar sobre el futuro de Álex Valera y no dudó en aconsejarlo que debe evaluar bien las propuestas que le lleguen debido a su edad. Según el exjotita, los años son un factor primordial en el fútbol de hoy en día.

"Para sacar hoy por hoy a Valera de la 'U' tiene que ser a un equipo donde sí o sí vas a ser titular. Yo si fuese Valera y soy el mejor jugador de la Liga 1, tricampeón, el '9' titular de la selección y un equipo me pide ir, sin saber si seré titular, no me voy. Si tuviese 21 o 22, me voy, pero con 30 años necesito que un entrenador me llame y me diga que soy su '9' titular", sostuvo Reimond Manco.

(Video: Denganche)

Como jugador, Reimond Manco pasó por destacados clubes a nivel nacional e internacional, tales como Alianza Lima, PSV, Willem, Juan Aurich, Atlante, Al-Wakrah, UTC, Unión Comercio, entre otros. La mayor parte de su carrera la hizo en Perú y tuvo pocas oportunidades en el extranjero.