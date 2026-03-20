Campeón de Copa Libertadores con Nacional minimiza a Universitario: "Tolima es el más complicado"

Hubo mucha expectativa por conocer la definición de los grupos de la Copa Libertadores 2026, y las reacciones en el territorio uruguayo llamaron la atención, sobre todo porque consideran que Nacional tiene rivales muy accesibles que lo acercan a la clasificación directa a la siguiente fase de la competencia continental.

Tal es el caso del programa 'Pasión Tricolor', en donde apareció el exfutbolista Daniel Enríquez. El campeón con Nacional celebró componer el Grupo B junto a Universitario de Deportes de Perú, Coquimbo Unido de Chile y Deportes Tolima de Colombia, al considerarlo accesibles para ser favoritos.

"Me parece bien, sin mucha complicación. Capaz que Tolima es el más complicado porque hay que viajar a Colombia y ellos tienen buen fútbol, los colombianos meten", manifestó Enríquez, quien antes ejerció el cargo de Gerente Deportivo en Nacional.

Asimismo, uno de sus compañeros resaltó que se encuentran totalmente conformes por tener como oponentes cuadros de Perú, Chile y Colombia: "Era el grupo que todos esperábamos, está Universitario, Coquimbo y Tolima, ya está...", enfatizó.

Finalmente, Daniel Enríquez reconoció que desconoce del momento de los tres clubes pero señaló que hay tranquilidad por tratarse de ligas inferiores a la uruguaya, incluso resaltó que la peruana tiene un nivel más abajo que los demás.

"No sé nada de la actualidad (presente de los clubes del Grupo B)... son accesibles para llegar, no son de fútbol pesado. No son de Brasil ni de Argentina, la de Colombia es un poco más rápida, han mejorado muchísimo. La liga peruana está más abajo que la chilena y más abajo que la nuestra, por eso son más livianos. Estamos contentos con eso", sentenció.