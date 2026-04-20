¿Fabián Bustos volverá a Universitario tras la salida de Javier Rabanal? Lo último que se sabe

El ciclo de Javier Rabanal en Universitario llegó a su fin. El técnico español no logró implementar su juego y la directiva decidió cortar el proceso. Ahora, los hinchas cremas exigen contratar a un entrenador que conozca al plantel y que entienda la idiosincrasia de la ‘U’. El nombre que más suena en el ‘Pueblo Crema’ es de Fabián Bustos.

PUEDES VER: Se confirmó quién será el entrenador de Universitario tras la salida de Javier Rabanal

¿Fabián Bustos es opción de Universitario?

Fabián Bustos se encuentra en Millonarios de Colombia, pero es cuestionado por los hinchas porque su equipo registra cuatro partidos en la liga del mencionado país sin conocer de triunfos.

Incluso medios colombianos aseguran que si no logra clasificar al cuadrangular o el nivel del equipo recae en la Copa Sudamericana, su estadía en el conjunto azul llegaría a su final. ¿Es opción en la ‘U’?

Por ahora, no hay contacto entre Universitario con Fabián Bustos, pero es un nombre que gusta y que no genera riesgo porque ya conoce el plantel. Gustavo Peralta contó en L1 MAX que para él, en la administración, van a preguntar por el estratega argentino, pero desde el entorno del estratega argentino aseguran que es complicado; sin embargo, la puerta no está cerrada.

“Bustos está en Millonarios; yo creo que dentro de la administración van a decir: ‘Bustos es un ideal’ y al menos van a consultar, yo creo que sí. Es sensación, mas no información. Pero qué pasa cuando uno pregunta en el entorno de Bustos, que te dicen: ‘Era en diciembre’”, puntualizó Peralta.

Fabián Bustos salió campeón con Universitario en el centenario del club,

El comunicado contó que en diciembre, cuando Fossati dejó la ‘U’, Bustos se acercó a la administración y expresó su deseo de volver al club, pero en Universitario ya habían tomado la decisión de contratar a Javier Rabanal.

“Cuando salió Fossati, en ese momento, Álvaro ya tenía decidido que el técnico era Rabanal (…) Ahí no hay mala relación (entre Bustos y Barco). Consideraban Álvaro Barco y también Velazco que no era lo que necesitaban y se enamoraron del proyecto Rabanal. Hubo mucha gente en la administración de la ‘U’ que le sugirió que el entrenador sea Fabián Bustos, decidieron y terminaron cerrando con Rabanal y Bustos se decepcionó, a partir de ese punto, que no le hayan tomado en cuenta, creyó que él estaba libre y quería volver”, contó.

“Bustos quería volver para emendar su salida, se puso en manifiesto, se acercó y recibió; si bien un no, fue como un: ‘Ahora no, compadrito’. Se terminó quedando en nada y a los meses terminó cerrando con Millonarios”, agregó.