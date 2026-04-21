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Universitario oficializó la salida de Javier Rabanal

Universitario busca remecer el mercado y ya se reunió con el próximo DT:  “El nombre de..."

Tras la salida de Javier Rabanal, se conoció que el elenco estudiantil ya se encuentra analizando opciones y sosteniendo reuniones con los candidatos.

Antonio Vidal
Universitario ya busca a su nuevo entrenador. Foto: composición Líbero
Universitario ya busca a su nuevo entrenador. Foto: composición Líbero
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Universitario de Deportes ya se encuentra en la búsqueda del que será el reemplazo de Javier Rabanal para lo que resta del Torneo Apertura y de cara a lo que será el Clausura. De acuerdo a información del periodista Gustavo Peralta en L1 Max, la ‘U’ ya se encuentra realizando zoom con algunos nombres que están en la órbita del elenco estudiantil.

Dentro de los nombres que se mencionan se encuentran técnicos de nacionalidad argentina, que sería una buena opción, así como la de un técnico uruguayo. Sin embargo, sorprende también al observar el nombre de Juan Máximo Reynoso, ¿volverá a Ate?

Francisco Fydriszewski se encuentra en la mira de Universitario. Foto: composición Líbero/IG

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Universitario busca a su próximo DT

Según Peralta, la ‘U’ ha realizado reuniones mediante la plataforma de Zoom con dos técnicos, Pablo Peirano y Kily González, quienes han sido acercados al club. Sin embargo, se sigue evaluando al sucesor de Rabanal.

Con quien hicieron Zoom es con Peirano, lo ofrecieron; también ofrecieron a Kily González y tuvieron Zoom y a Juan Pablo Vojvoda. Con él no han tenido Zoom, Marcelo Neveleff, actual entrenador de República Dominicana”, empezó explicando Peralta.

También señaló que el nombre de Juan Reynoso estaría en la lista, pero que esto no significaría que se han reunido con él.

“El nombre Juan Reynoso está ahí, sin que signifique que haya un contacto”, finalizó.

Próximo partido de Universitario

El próximo encuentro de Universitario de Deportes será frente a Deportivo Garcilaso este miércoles 22 de abril desde las 8.30 p. m. (hora local) en el Estadio Monumental, por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026, con transmisión de L1 MAX.

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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