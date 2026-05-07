Universitario anuncia entradas desde 5 soles para partido clave en el Monumental: "En casa"

Universitario de Deportes es uno de los clubes más populares del fútbol peruano y siempre cuenta con el apoyo de su afición en cada uno de sus partidos. El foco no solo está en el plantel principal masculino, sino también en lo que hace la escuadra femenina en la liga nacional. Por ello, ahora la directiva crema anuncia precios accesibles de entradas para su siguiente choque en el Estadio Monumental de Ate.

Actualmente, la escuadra merengue es líder del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 con 12 puntos, ya que encadena cuatro victorias consecutivas, para orgullo de sus seguidores. Si bien mantiene el mismo puntaje que sus rivales Alianza Lima, Sporting Cristal y Atlético Andahuaylas, se impone por diferencia de goles.

Entradas Universitario vs Defensores del Ilucán

Occidente

Hinchada crema: 8 soles

Socio Adherente y Socio Crema: 5 soles

Experiencia Crema: 50 soles

De esta manera, no hay excusas para perderse este partido clave de Universitario, que servirá para seguir imponiendo respeto en la Liga Femenina 2026 ante sus más cercanos perseguidores. Queda claro que la escuadra crema es favorita para quedarse con los tres puntos, pero cada una de las futbolistas asumirá la seriedad que la caracteriza.

Entradas para partido de Universitario vs Defensores del Ilucán.

Universitario vs Defensores del Ilucán: fecha, día, hora y dónde ver

Este partido de la sexta jornada del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 entre Universitario de Deportes y Defensores del Ilucán se jugará el próximo 9 de mayo en el Estadio Monumental U Marathon de Ate. Todo comenzará a las 15.15 horas locales (20.15 horas GMT), con transmisión en la plataforma de YouTube de Bicolor+.