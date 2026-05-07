0
EN VIVO
Universitario vs Coquimbo Unido por Copa Libertadores

Universitario anuncia entradas desde 5 soles para partido clave en el Monumental: "En casa"

El hincha de Universitario de Deportes tiene la posibilidad de asistir al Estadio Monumental para ver un duelo oficial del Torneo Apertura 2026.

Diego Medina
Universitario jugará su siguiente partido en el Estadio Monumental.
Universitario jugará su siguiente partido en el Estadio Monumental. | Foto: Universitario
COMPARTIR

Universitario de Deportes es uno de los clubes más populares del fútbol peruano y siempre cuenta con el apoyo de su afición en cada uno de sus partidos. El foco no solo está en el plantel principal masculino, sino también en lo que hace la escuadra femenina en la liga nacional. Por ello, ahora la directiva crema anuncia precios accesibles de entradas para su siguiente choque en el Estadio Monumental de Ate.

Fue campeón en España e Italia y ahora suena para dirigir a Universitario

PUEDES VER: Fue campeón en España e Italia y ahora suena para dirigir a Universitario: "Tuvieron reunión"

Actualmente, la escuadra merengue es líder del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 con 12 puntos, ya que encadena cuatro victorias consecutivas, para orgullo de sus seguidores. Si bien mantiene el mismo puntaje que sus rivales Alianza Lima, Sporting Cristal y Atlético Andahuaylas, se impone por diferencia de goles.

Entradas Universitario vs Defensores del Ilucán

Occidente

  • Hinchada crema: 8 soles
  • Socio Adherente y Socio Crema: 5 soles
  • Experiencia Crema: 50 soles

De esta manera, no hay excusas para perderse este partido clave de Universitario, que servirá para seguir imponiendo respeto en la Liga Femenina 2026 ante sus más cercanos perseguidores. Queda claro que la escuadra crema es favorita para quedarse con los tres puntos, pero cada una de las futbolistas asumirá la seriedad que la caracteriza.

Universitario

Entradas para partido de Universitario vs Defensores del Ilucán.

Universitario vs Defensores del Ilucán: fecha, día, hora y dónde ver

Este partido de la sexta jornada del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 entre Universitario de Deportes y Defensores del Ilucán se jugará el próximo 9 de mayo en el Estadio Monumental U Marathon de Ate. Todo comenzará a las 15.15 horas locales (20.15 horas GMT), con transmisión en la plataforma de YouTube de Bicolor+.

Universitario

Universitario anuncia su partido por el Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Alianza Lima vs Chankas por Torneo Apertura 2026: fecha, día, hora y canal confirmado

  2. Sporting Cristal busca la firma de destacado delantero para el Clausura 2026: "En carpeta"

  3. Alianza Lima toma firme decisión sobre continuidad de Guillermo Viscarra y Federico Girotti

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón Delívery Incluido en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano