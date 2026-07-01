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Héctor Cúper definió a su dupla de atacantes letal para ganar el Torneo Clausura

Héctor Cúper dejará atrás el tradicional 3-5-2 en Universitario para jugar con dos puntas y cuatro defensores. El argentino ya eligió a su dupla de atacantes.

Sandro Bazán
Héctor Cúper cambiará de sistema pensando en el inicio del Torneo Clausura.
Héctor Cúper cambiará de sistema pensando en el inicio del Torneo Clausura. | universitario, hector cuper | Foto: Universitario
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Con la llegada de Héctor Cúper , era evidente que Universitario cambiaría el tradicional 3-5-2, esquema que le dio un tricampeonato, por un 4-4-2 para lograr un mejor equilibrio y un ataque más demoledor con dos delanteros netos de área. Aunque la otra alternativa es el 4-3-3, siempre se busca tener mucho volumen ofensivo.

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El DT argentino viene definiendo su once para el amistoso del sábado ante Sport Boys con Gianluca Lapadula y Alex Valera, con el objetivo de que vayan adquiriendo una buena sincronización y se conviertan en una dupla constante en el Torneo Clausura.

Lapadula ya entrena con Universitario

Lapadula es la primera opción para ganar protagonismo en Universitario.

El Bambino, por sus características, será el elegido para tener mayor presencia en el área, mientras que Alex Valera será el encargado de salir y repartir el juego en ataque. La consigna es que ante Sport Boys y Millonarios se vea una buena cantidad de minutos a la nueva dupla que tendrá Universitario.

Universitario, Liga 1, Alex Valera

Alex Valera fue el goleador del primer semestre y será el acompañante perfecto del "Bambino".

Cabe señalar que el técnico Héctor Cúper pidió a la administración que, como máximo, la próxima semana ya esté conformado todo el plantel con los fichajes que deben llegar para potenciar la idea que se quiere imponer desde el primer partido ante ADT en Tarma.

Universitario busca reemplazo de José Carabalí

Uno de los golpes más importantes que ha recibido el cuadro crema para el Torneo Clausura es la salida de José Carabalí. El carrilero seguirá su carrera en LDU de Quito y la directiva de Universitario ya evalúa a su reemplazo. “Se viene analizando el mercado ecuatoriano y colombiano para un eventual reemplazo de Carabalí”, indicó Peralta.

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Sandro Bazán
AUTOR: Sandro Bazán

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