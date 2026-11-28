Javier Sanguinetti, futbolista de Sport Huancayo, se pronunció sobre el próximo enfrentamiento ante Universitario de Deportes por la semifinal de ida de la Liga 1 2026. El jugador del 'Rojo Matador' expresó la ilusión que existe en el plantel por conseguir un resultado positivo y dar un paso importante hacia la clasificación a la siguiente instancia del campeonato.

Javier Sanguinetti, jugador de Sport Huancayo, dio rotundo comentario sobre Universitario previo a la semifinal de la Liga 1 2026

Sanguinetti reconoció que Universitario cuenta con experiencia en este tipo de compromisos y está acostumbrado a disputar partidos decisivos. Sin embargo, dejó en claro que Sport Huancayo también tiene argumentos para luchar por el objetivo y buscar la clasificación.

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"No sé cuánto puede llegar a cambiar, pero sabemos que en estos partidos ellos también son muy fuertes, están acostumbrados a jugar estas instancias, pero el corazón nuestro va más allá de eso y queremos ir por un sueño de poder lograr la clasificación", comentó ante la prensa.

Asimismo, el extremo izquierdo destacó el buen ánimo con el que llega el conjunto huancaíno y aseguró que todos los integrantes del equipo están motivados para afrontar esta importante llave. El futbolista resaltó que existe una ilusión especial por conseguir un resultado que les permita seguir avanzando en los playoffs.

"En general estamos todos motivados. Son instancias definitivas. Ellos están acostumbrados, pero el corazón nuestro está muy ilusionado y no queremos fallarnos a nosotros ni a nuestra gente", señaló.

Javier Sanguinetti lamentó que la semifinal entre Universitario vs Sport Huancayo no se juegue con doble hinchada

Finalmente, Javier Sanguinetti lamentó que la semifinal de ida entre Universitario de Deportes y Sport Huancayo no pueda disputarse con la presencia de ambas hinchadas, pues consideró que habría sido una buena oportunidad para contar con un ambiente especial en las tribunas. No obstante, aseguró que el equipo deberá adaptarse a las condiciones establecidas para este compromiso.

"Es una pena, hubiese sido lindo que haya un lindo marco como el otro día o mejor, pero tenemos que adaptarnos a lo que hay", concluyó.