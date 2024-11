VER estreno Matrix 4 tráiler en español: mira el primer adelanto con Keanu Reeves

The Matrix Resurrections es una de las películas más esperadas de 2021. Tras 18 largos años, la aclamada franquicia de ciencia ficción proyectará su cuarto largometraje en las salas de cine bajo la siguiente premisa: "un mundo familiar, donde la realidad es más subjetiva que nunca".

Si bien distintas figuras regresarán para formar parte de Matrix 4 , Resurrections será dirigida por Lana Wachowski, quien escibrió junto a su hermana Lilly Wachowski escribió las entregas originales. Por si fuera poco, Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss y Jada Pinkett Smith no faltarán dentro del reparto actoral.

A pesar de que en la Cinemcon pudo verse un avance, Warner anunció que The Matrix 4 estrenó su primer tráiler oficial el jueves 9 de septiembre desde las 8.00 horas (tiempo centro de Perú, México y Colombia). Si resides en Argentina y España, este avance se publicó a las 10.00 horas y 15.00 horas, respectivamente.

De acuerdo con The Wollywood Reporter, el teaser de The Matrix Resurrections inicia con Thomas Anderson (Keanu Reeves) en una terapia donde avisa a su terapeuta (Neil Patrick Harris) que ha tenido sueños que no eran solo sueños. "¿Estoy loco?", manifiesta.