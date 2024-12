Reto visual: Revela la palabra oculta en la imagen en menos de 20 segundos

Miles de usuarios se han rendido ante este reto visual , donde vista y atención son llevados al límite en solo un momento. Descuida, no hay efectos contraproducentes, pero este reto sí requiere de habilidad ¿Podrás destacar donde otros han fallado? Veamos de qué trata este inusual ejercicio visual.

¿Qué palabra logras leer en el recuadro? Lee más abajo la respuesta en caso de rendirte.

La ilusión visual que verás está repleta de pequeños cuadrados negros y blancos difundidos por todo un recuadro, tu tarea será hallar la palabra oculta entre tal cofunsa ilustración. No dejes que los puntos blancos y negros te distraigan, centra tu visión ¿Podrás hacerlo en tiempo récord? Veamos.

Descuida si no lo has conseguido, esta desafío viral es de nivel alto y complejo para miles de usuarios en internet. Resulta que la palabra en cuestión es "Rock", la cual está centrada en la imagen y tiene una lectura de izquierda a derecha. En caso de no poder visualizar la palabra, haz clic aquí para enterarte de la respuesta por ti mismo.