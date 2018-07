The Walking Dead: este es el tráiler de la temporada 9 [VIDEO]

Los fanáticos de The Walking Dead están emocionados luego de que este viernes se difundió en el Comic Con 2018 el esperado tráiler de la novena temporada, la cual llama la atención porque será la última en la que participe Andrew Lincoln, protagonista de la serie.



Estos nuevos capítulos detallarán el “nuevo comienzo” para el exitoso drama y, además, nos presentarán “un nuevo mundo". No obstante, los problemas aún seguirán a la orden del día entre los personajes de The Walking Dead.

Así, vemos como Rick Grimes (Andrew Lincoln) y Daryl Dixon (Norman Reedus) discuten por un momento. Además, se observa las dificultades para vivir entre los pobladores de Alexandría y otras comunidades.





Ayer Robert Kirkman, autor del cómic "The Walking Dead", aseguró que la salida de Rick Grimes permitirá que haya más diferencias entre la historieta y la versión televisiva.

Cabe recordar que la temporada 9 de "The Walking Dead" será transmitida desde el 7 de octubre en Estados Unidos por AMC y por FOX para Latinoamérica.